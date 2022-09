Union Berlin startet am heutigen Donnerstag, 08.09.2022, in die Europa League-Gruppenphase. Gegner ist Royal Union Saint-Gilloise aus Belgien. Europapokal im eigenen Stadion - und das nur wenige Tage nach dem hart erkämpften Remis gegen Serienmeister Bayern München im Spitzenspiel der Bundesliga. Für Union ist in der Gruppenphase ein Weiterkommen durchaus realistisch. Die weiteren Gegner der Eisernen sind SC Braga (Portugal) und Malmö FF (Schweden).

Wo wird das Spiel zwischen Union Berlin und Saint-Gilloise live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Union vs. Saint-Gilloise – Europa League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Union Berlin begrüßt am Donnerstag, den 08.09.2022, die Mannschaft von Royale Union Saint-Gilloise. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr im Stadion An der Alten Försterei in Berlin. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Union Berlin, Royale Union Saint-Gilloise

: Union Berlin, Royale Union Saint-Gilloise Wettbewerb : Europa League 2022/23, 1. Spieltag

: Europa League 2022/23, 1. Spieltag Datum und Anpfiff : Donnerstag, 08.09.2022, 18.45 Uhr

: Donnerstag, 08.09.2022, 18.45 Uhr Spielort : Stadion An der Alten Försterei, Berlin

: Stadion An der Alten Försterei, Berlin Schiedsrichter: Serhiy Boiko (Ukraine)

Berlins Sheraldo Becker beim Torjubel. Gelingt Union der Traumstart in der Europa League?

© Foto: David Inderlied/dpa

Europa League live: Übertragung Union gegen Saint-Gilloise im Free-TV?

Das Spiel zwischen Union Berlin und Saint-Gilloise wird nicht live im Free-TV übertragen. RTL besitzt zwar die exklusiven Übertragungsrechte der Europa League 2022/2023, zeigt Union heute aber nicht im frei empfangbaren Fernsehen. Fans können das Spiel im kostenpflichtigen Stream auf RTL+ verfolgen.

Union Berlin vs. Saint-Gilloise: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für die Partie der Europa League zwischen Union und Saint-Gilloise wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Über RTL+ kann das Spiel aber kostenpflichtig gestreamt werden.

Die Prognose zu Union gegen Saint-Gilloise

Für Union könnte das Spiel sportlich kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen. Die Mannschaft ist in dieser Saison in Pflichtspielen noch ungeschlagen, steht in der Bundesliga punktgleich mit den Bayern auf Rang vier. Wie breit etwa der Kader der Eisernen inzwischen aufgestellt ist, zeigt auch die Nominierung für die Gruppenphase. Einige prominente Namen fehlen. Die Neuzugänge des Fußball-Bundesligisten Paul Seguin und Milos Pantovic sind nicht unter den 24 Profis, die Trainer Urs Fischer nominierte. Auch Mittelfeldspieler Levin Öztunali schaffte es nicht in den Kader. Innenverteidiger Timo Baumgartl, der sich nach seiner Krebserkrankung weiter im Aufbau befindet, fehlt ebenfalls.