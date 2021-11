Der SC Freiburg empfängt in der 1. Fußball-Bundesliga am heutigen Sonntag, den 21.11.2021, Eintracht Frankfurt.

Die Freiburger mussten sich am vergangenen Spieltag das erste Mal in der laufenden Saison geschlagen geben. Beim FC Bayern München gab es nichts zu holen. Doch gegen die Hessen, die im bisherigen Saisonverlauf schwankende Leistungen zeigten, will der SC wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

„Die Adler“ spielen, Stand jetzt, eine schwache Saison und laufen den Erwartungen hinterher. In der aktuellen Bundesligasaison konnte die Eintracht lediglich zwei Spiele gewinnen. Gegen den SC Freiburg muss für die Eintracht Zählbares her, sonst verliert das Team von Trainer Oliver Glasner komplett den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte.

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen Freiburg und Frankfurt live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.



Die Spieler des SC Freiburg jubeln nach einem Spiel mit den Fans im Europa-Park-Stadion. Gelingt dem SC gegen Frankfurt ein weiterer Sieg?

© Foto: Tom Weller/DPA



1. Fußball-Bundesliga – SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt: Datum, Uhrzeit, Spielort

Das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt findet am Sonntag, den 21.11.2021, um 15:30 Uhr statt. Das Spiel findet im Europa-Park-Stadion in Freiburg statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : SC Freiburg, Eintracht Frankfurt

: SC Freiburg, Eintracht Frankfurt Wettbewerb : 1. Bundesliga, 12. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 12. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 21.11.2021, 15:30 Uhr

: 21.11.2021, 15:30 Uhr Spielort: Europa-Park-Stadion, Freiburg

Freiburg vs. Frankfurt live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen dem SC und der Eintracht wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Freiburg vs. Eintracht Frankfurt am 21.11.2021 um 15:30 Uhr: