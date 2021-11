Mainz gegen Köln: Am heutigen Sonntag, 21.11.2021, empfängt der FSV den „Effzeh“. Die Mainzer wollen ihre starke Form gegen den 1. FC Köln bestätigen. Nach zuvor zwei Siegen konnten sich die 05er am vergangegen Spieltag gegen Gladbach einen wichtigen Punkt sichern. Das Team von Trainer Bo Svensson hat die internationalen Plätze fest im Visier. Bei den Kölnern sorgt insbesondere ein Mann für Furore: Anthony Modeste. In elf Bundesligapartien netzte er ganze acht Mal. Zuletzt gelang ihm gegen den 1. FC Union Berlin erneut ein Doppelpack, dabei erzielte er in der 86. Minute den wichtigen 2:2 Ausgleichstreffer. Das Team von Trainer Steffen Baumgart könnte mit einem Sieg mit Mainz punktetechnisch gleichziehen.

Wo wird das Bundesliga-Spiel zwischen Mainz gegen Köln live im TV übertragen?

im übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Livestream ?

? Alle Infos zur Übertragung der Partie bekommt ihr hier.

1. Fußball-Bundesliga – FSV Mainz 05 vs. 1. FC Köln: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen dem FSV und dem 1. FC Köln findet am Sonntag, den 21.11.2021, um 17:30 Uhr statt. Ausgetragen wird die Partie in der Mewa-Arena in Mainz. Wie bereits im vergangenen Heimspiel sind 30.000 Zuschauer zugelassen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : FSV Mainz 05, 1. FC Köln

: FSV Mainz 05, 1. FC Köln Wettbewerb : 1. Bundesliga, 12. Saisonspiel

: 1. Bundesliga, 12. Saisonspiel Datum und Uhrzeit : 21.11.2021, 17:30 Uhr

: 21.11.2021, 17:30 Uhr Spielort : Mewa-Arena, Mainz

: Mewa-Arena, Mainz zugelassene Zuschauer: 30.000

Mainz vs. Köln live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Mainz 05 und 1. FC Köln wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Mainz gegen Köln am 21.11.2021 um 17:30 Uhr:

Mainz 05 verlängert langfristig mit Trikotsponsor

Der FSV Mainz 05 wird auch in den nächsten Jahren mit dem derzeitigen Trikotsponsor Kömmerling auflaufen. Die Verlängerung des Vertrags bis 2024 teilten die Mainzer am Freitag mit. Es ist nach Vereinansgaben das längste Engagement eines Partners als Haupt- und Trikotsponsor in der Clubhistorie der Mainzer. „Wir standen beide auch in schwierigen Zeiten und unabhängig von kurzfristigen Ergebnissen zu dieser Partnerschaft und haben dabei auch die Herausforderungen der Corona-Krise partnerschaftlich gemeistert“, sagte Vorstandsmitglied Jan Lehmann. Der Fenster- und Türenhersteller ist seit 2015 Hauptsponsor der Mainzer.