Zum 70. Mal wird in diesem Jahr ein Sieger bei der Vierschanzentournee gesucht. Wer am Oberstdorfer Schattenberg als Favorit startet, wurde in der Qualifikation am Dienstag schon deutlich: Der Japaner Ryoyu Kobayashi holte sich souverän den Quali-Sieg.

Doch was ist zu dem 25-jährigen Skispringer bekannt? Alle Infos zu seinen Chancen bei der Vierschanzentournee sowie bisherigen Erfolgen, Vermögen und Co. gibt es hier im Überblick.

Steckbrief Ryoyu Kobayashi: Freundin, Instagram, Gewicht, Größe

Alle Infos zu Ryoyu Kobayashi auf einen Blick:

Name : Ryoyu Kobayashi

: Ryoyu Kobayashi Geburtstag : 8. November 1996

: 8. November 1996 Alter : 25

: 25 Geburtsort : Hachimantai, Japan

: Hachimantai, Japan Größe : 1,73 m

: 1,73 m Gewicht : 60 kg

: 60 kg Verein : Tsuchiya Home Ski Team

: Tsuchiya Home Ski Team Geschwister : Tatsunao, Junshirō Kobayashi und Yuka Kobayashi

: Tatsunao, Junshirō Kobayashi und Yuka Kobayashi Freundin : nicht bekannt

: nicht bekannt Instagram: ryo_koba

Ryoyu Kobayashi bei der Vierschanzentournee 2021/22

Traditionell startet die Vierschanzentournee mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Los geht es am 29.12.2021 in der WM-Arena mit dem ersten der vier Springen. Die Qualifikation am Vortag des Auftakts der 70. Vierschanzentournee in Oberstdorf verstärkt die Favoritenrollen von Ryoyu Kobayashi. Gelb-Träger Karl Geiger belegte in der Qualifikation am Dienstag den zweiten Platz hinter dem Japaner. Der Gesamtweltcupführende Geiger und der in bestechender Form springende Kobayashi waren für den Wettkampf am Schattenberg schon vor ihrem ersten Auftritt im Allgäu die Topfavoriten.

Ryoyu Kobayashi: Punkte nach der Qualifikation am Dienstag, 28.12.

Topfavorit ist aktuell der Japaner Ryoyu Kobayashi. Der Tourneesieger von 2018/19 – damals wie zuvor Sven Hannawald und Kamil Stoch mit dem „Grand Slam“ von vier Tagessiegen – ist einziger Springer mit drei Saisonsiegen. So sieht der aktuelle Punktestand bei der Vierschanzentournee nach der Qualifikation am 28.12.2021 aus:

1. Ryoyu Kobayashi (Japan) 149,3 Punkte (129,0 Meter)

2. Karl Geiger (Oberstdorf) 144,9 (127,5)

3. Johann André Forfang (Norwegen) 144,5 (132,0)

Halvor Egner Granerud (Norwegen) 144,5 (126,5)

Ryoyu Kobayashi in der Rolle des Favoriten bei der Vierschanzentournee

Der japanische Edelflieger ist eigentlich der wahre Weltcup-Primus: 496 Punkte holte er aus sechs Springen, zweimal fehlte Ryoyu Kobayashi (drei Saisonsiege) wegen einer Corona-Infektion, einmal wegen einer Disqualifikation - macht einen Punkteschnitt von 82,6. Kobayashi hat die Tournee 2018/19 bereits gewonnen und damals auf allen vier Schanzen gesiegt. Der 25-Jährige präsentiert sich in diesem Jahr erneut in sehr starker Verfassung und ließ sich auch durch eine Quarantäne nicht aus dem Konzept bringen. Kobayashi war im finnischen Ruka positiv auf das Virus getestet worden, verpasste dort einen Wettkampf und musste das komplette Weltcup-Wochenende im polnischen Wisla aussetzen. Anschließend wurde er Siebter, Erster, Zweiter und Erster. Er ist Geigers erster Verfolger.

Ryoyu Kobayashi: Vermögen

Auch wenn Ryoyu Kobayashi in seiner Sportart zu den Besten gehört, ist sein Einkommen durchs Skispringen nicht zu vergleichen mit dem eines professionellen Fußballers etwa. Trotzdem kann er ein gutes Preisgeld erhalten. Über sein aktuelles Vermögen ist jedoch öffentlich nichts bekannt.

Klar ist aber, der Gewinner der Vierschanzentournee erhält dieses Mal rund 100.000 Schweizer Franken (rund 96.000 Euro) und damit fünfmal so viel wie bisher, als 20.000 Schweizer Franken ausgeschüttet wurden. Schafft es ein Skispringer, alle vier Qualifikationen und alle vier Springen zu gewinnen, sind über 150.000 Franken Preisgeld möglich. Oben drauf gibt es natürlich den prestigeträchtigen goldenen Adler.

Sportwetten: Kobayashi Tournee-Favorit, Geiger aussichtsreichster Deutscher

Weltcup-Spitzenreiter Karl Geiger ist für den Sportwettenanbieter bwin der aussichtsreichste deutsche Anwärter auf den Gesamtsieg bei der 70. Vierschanzentournee. Topfavorit auf den Gesamtsieg ist für bwin der Japaner Ryoyu Kobayashi mit einer Quote von 1,90. Nach Geiger folgen die Norweger Halvor Egner Granerud und Marius Lindvik (je 9,00) sowie Stefan Kraft aus Österreich (11,00) und Titelverteidiger Kamil Stoch (15,00).

Ryoyu Kobayashi: Quarantäne wegen Corona-Infektion in Finnland

Zum zweiten Mal in seiner Geschichte steht die Vierschanzentournee im Zeichen des Coronavirus. Auch in dieser Weltcup-Saison brachten positive Tests schon Wettkämpfe durcheinander. Prominentestes Beispiel ist der starke Japaner Ryoyu Kobayashi, der in Finnland im November 2021 erst positiv getestet wurde und danach in Quarantäne musste.