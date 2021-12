Skisprung-Fans dürfen sich freuen: Bald beginnt die Vierschanzentournee 2021/22 mit Austragungsorten in Deutschland und Österreich. Startschuss ist der 28. Dezember 2021 mit dem Auftaktspringen in Obestdorf. Auch in Garmisch-Patenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen müssen die Atlethen ihr Können unter Beweis stellen. Ob der 2003 aufgestellte Schanzenrekord in Oberstdorf von 143,5 Metern (Sigurd Pettersen, Norwegen) gebrochen werden kann, wird sich zeigen.

Wo werden die Springen live im TV und Stream übertragen?

und übertragen? Wann finden die Wettkämpfe in Oberstdorf, Innsbruck und Co. statt?

finden die Wettkämpfe in Oberstdorf, Innsbruck und Co. statt? Alle Infos zur Vierschanzentournee 2021/22 hier im Überblick.

Vierschanzentournee 2021/22: Start, Termine und Zeitplan

Die Qualifikation am Dienstag, 28. Dezember 2021 in Oberstorf läutet den Beginn der Vierschanzentournee 2021/22 ein. Insgesamt gibt es acht Wettbewerbstage, pro Austragungsort einen für die Qualifikation mit vorherigem Training und einen für die Wertungsdurchgänge mit vorherigem Probedurchgang. Der Zeitraum aller Sprünge erstreckt sich vom 29.12.2021 bis zum 06.01.2022.

Der Zeitplan der Vierschanzentournee 2021/22 hier im Überblick:

Dienstag, 28. Dezember 2021: Auftaktspringen in Oberstorf

14:15 Uhr: Offizielles Training

16:30 Uhr: Qualifikation

Mittwoch, 29. Dezember 2021: Auftaktspringen in Oberstorf

15:00 Uhr: Probedurchgang

16:30 Uhr: Wertungsdurchgänge

Freitag, 31. Dezember 2021: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

11:45 Uhr: Offizielles Training

12:30 Uhr: Qualifikation

Samstag, 01. Januar 2022: Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen

12:30 Uhr: Probedurchgang

14:00 Uhr: Wertungsdurchgänge

Montag, 03. Januar 2022: Bergiselspringen in Innsbruck

11:45 Uhr: Offizielles Training

13:30 Uhr: Qualifikation

Dienstag, 04. Januar 2022: Bergiselspringen in Innsbruck

12:00 Uhr: Probedurchgang

13:30 Uhr: Wertungsdurchgänge

Mittwoch, 05. Januar 2022: Dreikönigsspringen in Bischofshofen

15:00 Uhr: Offizielles Training

17:15 Uhr: Qualifikation

Donnerstag, 06. Januar 2022: Dreikönigsspringen in Bischofshofen

15:30 Uhr: Probedurchgang

17:30 Uhr: Wertungsdurchgänge

Vierschanzentournee 2021/22 Orte: Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen

Traditionell startet die Vierschanzentournee immer mit dem Auftaktspringen in der Audi-Arena in Oberstorf. Anschließend müssen die Athleten ihr Können beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen auf der Großen Olympiaschanze unter Beweis stellen. Weiter geht es mit dem dritten Wettkampf auf der Bergisel Schanze im österreichischen Innsbruck. Beim Tournee-Finale treten die Skispringer beim Dreikönigsspringen in Bischofshofen auf der Paul-Außerleitner-Schanze an.

Audi Arena Oberstdorf

Die Skisprunganlage Audi Arena Oberstdorf liegt am östlichen Ortsrand von Oberstdorf unterhalb des Schattenbergs (Allgäuer Alpen). Sie besteht aus einer HS137-Großschanze, einer HS106-Normalschanze, drei kleineren Mattenschanzen und einer Tribünenanlage.

Seit 1953 findet in Oberstdorf das Auftaktspringen der Vierschanzentournee statt.

© Foto: Daniel Karmann/dpa

Große Olympiaschanze in Garmisch-Patenkirchen

Die Große Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen liegt am Gudiberg, südlich des Ortsteils Partenkirchen. Traditionell wird hier das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee ausgetragen.

Bergiselschanze in Innsbruck

Die Bergiselschanze ist eine Skisprungschanze auf dem Bergisel in Innsbruck, Österreich. Der Turm beherbergt ein Aussichtsrestaurant und eine Aussichtsplattform, die (außer bei Sportveranstaltungen) gegen Eintritt zugänglich und mit einem Schrägaufzug erschlossen sind. Architektin der Schanze ist Zaha Hadid.

Blick von der Großschanze auf die österreichische Stadt Innsbruck, dem dritten Austragungsort der Vierschanzentournee.

© Foto: Daniel Karmann/dpa

Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen

Die Paul-Außerleitner-Schanze ist eine Skisprungschanze im österreichischen Bischofshofen im Salzburger Land. Sie ist in der Vierschanzentournee die größte Schanze.

Vierschanzentournee 20212: Zuschauer in Österreich erlaubt - Fans auch in Deutschland?

Anfang Dezember erklärte der Tournee-Veranstalter, dass die Springen in Deutschland ohne Zuschauer stattfinden werden. Sowohl beim Auftakspringen am 29.12.2021 in Oberstorf als auch beim Neujahrsspringen in Garmisch-Patenkirchen am 01.12.2021 müssen die Skispringer ihr Können vor leeren Zuschauerrängen unter Beweis stellen.

Im Nachbarland Österreich allerdings sind Zuschauer willkommen, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) letzte Woche mitteilte. Rund 4000 Skisprung-Fans sind am 04.01.2022 in Innsbruck beim Bergiselspringen zugelassen, die Qualifikation findet ohne Zuschauer statt. Beim Tournee-Finale am 06.01.2022 sind 3500 Menschen auf den Rängen zugelassen, die Qualifikation des Dreikönigsspringen in Bischofshofen dürfen 1000 Fans live verfolgen. Für alle Fans gelten die 2G-Regeln.