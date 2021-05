Die Saison der 1. und 2. Fußball-Bundesliga ist zu Ende. Doch zwei Mannschaften müssen noch eine nervenzehrende Verlängerung überstehen: Im Hinspiel der Relegation trifft mit dem 1. FC Köln am heutigen Mittwoch, 26.05.2021, der Drittletzte der Bundesliga auf den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel. Für die Kölner wird es darum gehen, den siebten Abstieg aus der Bundesliga zu verhindern. Zweitligist Holstein Kiel will mit einem Hinspiel-Sieg den Grundstein für den erstmaligen Aufstieg ins Oberhaus schaffen. Die letztliche Entscheidung fällt dann drei Tage später im Relegations-Rückspiel.

Wo wird das mit Spannung erwartete Spiel heute live übertragen? Läuft das Relegationsspiel live im Free-TV? Wer überträgt Köln gegen Kiel im Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Im Hinspiel der Relegation zwischen der 1. und 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Köln Holstein Kiel am 26.05.2021 im eigenen Stadion. Das Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bundesliga, bzw. den Abstieg in die 2. Liga , wird um 18:30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion angepfiffen.