Zwei Relegationsspiele, ein Ziel: Am heutigen Donnerstagabend, den 27.05.2021, kämpfen Zweitligist FC Ingolstadt und Drittligist VFL Osnabrück im Hinspiel der Relegation um das ersehnte Ticket für die 2. Fußball-Bundesliga. Die Ingolstädter wollen nach den gescheiterten Versuchen 2019 und 2020 nun im dritten Anlauf die Rückkehr in die 2. Liga schaffen: „Die wichtigste Botschaft war, dass wir nicht nach hinten geschaut haben“, sagte Coach Thomas Oral. Der VFL Osnabrück wiederum verpasste am letzten Zweitligaspieltag den direkten Klassenerhalt. Dieser soll nun mit zwei erfolgreichen Partien gegen Ingolstadt nachgeholt werden. Die letztliche Entscheidung fällt dann drei Tage später im Relegations-Rückspiel.

Wo wird das mit Spannung erwartete Spiel heute live übertragen? Läuft das Relegationsspiel live im Free-TV? Wer überträgt Ingolstadt gegen Osnabrück im Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

2. Bundesliga Relegation heute: Ingolstadt gegen Osnabrück: Datum, Uhrzeit, Anstoß, Zuschauer

Im Hinspiel der Relegation zwischen der 2. und 3. Bundesliga empfängt der FC Ingolstadt heute am 27.05.2021 den VFL Osnabrück im eigenen Stadion. Das Relegationsspiel um den Aufstieg in 2. Bundesliga, bzw. den Abstieg in die 3. Liga, wird um 18:15 Uhr im Audi-Sportpark vor 250 zugelassenen Zuschauern angepfiffen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: FC Ingolstadt, VFL Osnabrück

Wettbewerb: Relegation 2020/2021, 2. und 3. Bundesliga, Hinspiel

Datum und Uhrzeit: 27.05.2021, 18:15 Uhr

Spielort: Audi-Sportpark, Ingolstadt

Wer überträgt Ingolstadt gegen Osnabrück heute im TV und Stream? Übertragung auch im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich vor dem Relegationsspiel zwischen dem FC Ingolstadt und VFL Osnabrück, ob die Partie live im Free-TV gezeigt wird. Die gute Nachricht: Die Begegnung wird im kostenlosen Fernsehen übertragen. ZDF zeigt das Spiel live und in voller Länge. Zusätzlich bietet der Sender einen Live-Stream in der Mediathek auf zdf.de an. Auch der Streamingdienst DAZN hat sich Rechte an der Übertragung der Partie gesichtert. Auch auf Sky wird das Spiel nicht zu sehen sein.

Free-TV: ZDF

Pay-TV: -

2. Bundesliga Relegation 2021 live: Wann startet die Übertragung im Fernsehen?

Im ZDF beginnt die Übertragung des Relegationsspiels um 18 Uhr mit der Vorberichterstattung mit Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein und Experte Peter Hyballa. Das Spiel wird dann von Martin Schneider und Hanno Balitsch kommentiert.

DAZN startet ebenso um 18 Uhr mit den Vorberichten mit Moderator Alex Schlüter. Zum Anpfiff übernimmt dann Kommentator Mario Rieker mit Experte Benny Lauth.

Alle Infos in der Übersicht:

Übertragung ZDF: 27.05.2021, ab 18:00 Uhr

Übertragung DAZN: 27.05.2021, ab 18:00 Uhr

