Nach dem letzten Bundesliga-Spieltag steht für einige Teams in der Relegation ein dramatisches Saisonfinale bevor. Seit 2009 wird dabei im Hin- und Rückspiel-Modus der letzte Startplatz für die bevorstehende Saison ermittelt. In zwei Entscheidungsspielen ist für ein Team der Klassenerhalt möglich – das andere Team kämpft um den Aufstieg. Mit anderen Worten: Wer verliert, steigt ab beziehungsweise nicht auf. In der Relegation zur 1. Bundesliga treffen der VfB Stuttgart und der Hamburger SV aufeinander. Die Relegation zur 2. Bundesliga bestreiten Arminia Bielefeld und der SV Wehen-Wiesbaden.

Wann findet die Relegation 2023 statt? Alle Informationen bekommt ihr hier im Überblick.

Termine der Relegation: Wann spielt der VfB gegen den HSV?

Zunächst treffen am Donnerstag, 1. Juni 2023, der 16. Platz der Bundesliga und die drittplatzierte Mannschaft aus der 2. Bundesliga im Hinspiel aufeinander. Das Relegations-Rückspiel steigt dann am Montag, 5. Juni 2023.

Alle Informationen zur Bundesliga-Relegation 2023 noch einmal im Überblick:

Donnerstag, 1. Juni 2023, 20:45 Uhr : VfB Stuttgart – Hamburger SV

: VfB Stuttgart – Hamburger SV Montag, 5. Juni 2023, 20:45 Uhr: Hamburger SV - VfB Stuttgart

Wann spielen 2. und 3. Liga gegeneinander?

Auch zwischen der 2. und 3. Liga gibt es Entscheidungsspiele um einen Startplatz in der 2. Bundesliga. Die Relegationsspiele zur 2. Bundesliga finden am 2. und 6. Juni 2023 statt.

Alle Informationen zur Relegation für die 2. Bundesliga noch einmal im Überblick:

Freitag, 2. Juni 2023, 20:45 Uhr : SV Wehen-Wiesbaden - Arminia Bielefeld

: SV Wehen-Wiesbaden - Arminia Bielefeld Dienstag, 6. Juni 2023, 20:45 Uhr: Arminia Bielefeld - SV Wehen-Wiesbaden

Übertragung: Wer zeigt die Relegation 2023 live im TV und Stream?

Fußballfans können die Übertragung der Bundesliga-Relegation 2023 auf zwei Sendern verfolgen. Es wird sowohl eine Übertragung im Free-TV auf Sat.1 geben, als auch im Pay-TV bei Sky.

Zudem überträgt der Sender Sat.1 die Partie in einem kostenlosen Livestream. Dieser kann nach kostenfreier Anmeldung unter video.sat1.de geschaut werden. Des Weiteren gibt es einen kostenlosen Livestream unter ran.de

Auch der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Streaming-Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Relegationsspiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : Sky Sport top event, Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga

: Sky Sport top event, Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga Livestream: ran.de, Wow, Sky Go

