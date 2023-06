Am heutigen Dienstag, 06.06.2023, empfängt Arminia Bielefeld den SV Wehen Wiesbaden im Rückspiel der Relegation zur 2. Bundesliga. Nach dem deutlichen 4:0 für den Drittligisten im Hinspiel sind die Wiesbadener heute klar im Vorteil. Bielefeld Kapitän Fabian Klos hatte den blamablen Auftritt seiner Arminia offen analysiert. "Man muss dieser Mannschaft zu Recht den Charakter absprechen. Dieses Team ist keine Mannschaft", hatte der Stürmer in TV-Interviews erklärt.

Beim Rückspiel in der Schüco-Arena sind vor allem auch Teile der Bielefelder Fans im Fokus. Einige Anhänger hatten am im Hinspiel für eine 20 Minuten lange Spielunterbrechung gesorgt, weil sie wiederholt Pyrotechnik auf den Rasen geschossen und versucht hatten, den Platz zu stürmen. Die Arminia beschrieb die Krawalle "als inakzeptable Grenzüberschreitungen von Personen im Gästeblock". Wichtig: Die Auswärtstorregel hat auch in der Relegation 2023 keine Gültigkeit mehr.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel des Arminia Bielefeld gegen den SV Wehen Wiesbaden und die Übertragung im Free-TV und kostenlosem Stream.

Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden – Relegation heute: Uhrzeit und Übertragung

Am Dienstag, den 06.06.2023, trifft Arminia Bielefeld auf den SV Wehen Wiesbaden. Anstoß der Partie ist um 20:45 Uhr in der Schüco-Arena in Bielefeld. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Arminia Bielefeld, SV Wehen Wiesbaden

Arminia Bielefeld, SV Wehen Wiesbaden Wettbewerb: Relegation zur 2. Bundesliga 2023, Rückspiel

Relegation zur 2. Bundesliga 2023, Rückspiel Ergebnis im Hinspiel : 4:0 für den SV Wehen Wiesbaden

: 4:0 für den SV Wehen Wiesbaden Datum und Anpfiff: Dienstag, 06.06.2023, 20:45 Uhr

Dienstag, 06.06.2023, 20:45 Uhr Spielort: Schüco-Arena, Wiesbaden

Das Hinspiel zwischen SV Wehen Wiesbaden und Arminia Bielefeld in der Brita-Arena wurden überschattet, von Randalen, Pyros und Raketen.

© Foto: Jörg Halisch/dpa

Relegation heute: Wer überträgt Arminia Bielefeld - Wehen Wiesbaden im Free-TV?

live im Free-TV übertragen. Der Sender Sat.1 überträgt das Spiel in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Das Rückspiel in der Relegation zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden wirdübertragen. Der Senderüberträgt das Spiel in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Übertragung. Als Experte ist Markus Babbel mit dabei. Das Spiel wird kommentiert von Wolff-Christoph Fuss, als Reporter sind Andrea Kaiser und Matthias Killing im Einsatz.

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Relegationsspiel live. Der Sender zeigt die Partie auf Sky Sport top event und Sky Sport Bundesliga.

Arminia Bielefeld gegen SV Wehen Wiesbaden heute im kostenlosen Stream sehen

Für das Rückspiel der Relegation zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden gibt es einen kostenlosen Livestream. User haben hier mehrere Möglichkeiten: Der Sender Sat.1 überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream. Dieser kann nach kostenfreier Anmeldung unter User haben hier mehrere Möglichkeiten: Der Sender Sat.1 überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream. Dieser kann nach kostenfreier Anmeldung unter video.sat1.de geschaut werden. Des Weiteren gibt es einen kostenlosen Livestream unter ran.de

Auch der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Streaming-Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Relegationsspiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : Sky Sport top event, Sky Sport Bundesliga

: Sky Sport top event, Sky Sport Bundesliga Livestream: ran.de, Wow, Sky Go, Onefootball

Nach Ausschreitungen in der Relegation: DFB ermittelt

Nach den Ausschreitungen im Relegations-Hinspiel untersucht der DFB-Kontrollausschuss die Vorfälle. Einige Anhänger des Fußball-Zweitligisten aus Bielefeld hatten am Freitagabend bei der 0:4-Niederlage für eine rund 20 Minuten lange Spielunterbrechung gesorgt, weil sie wiederholt Pyrotechnik auf den Rasen geschossen und versucht hatten, den Platz zu stürmen. Der Club entschuldigte sich am Samstag für das Verhalten einiger Fans und kündigte an, dass die Vorfälle mit den zuständigen Behörden aufgearbeitet werden sollen. Der Arminia droht nun eine drastische Bestrafung durch den DFB. Auswirkungen für das Rückspiel müssen die Bielefelder aufgrund der Kürze der Zeit aber wohl nicht fürchten.

2. Bundesliga-Relegation sehen mit Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Fans die Bundesliga-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.