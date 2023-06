Bundesliga-Relegation 2023 der Hamburger SV und der VfB Stuttgart gegenüber. Im alles entscheidenden Rückspiel wird ermittelt, ob der Bundesliga-16. die Klasse hält oder ob der Zweitliga-Dritte aufsteigt. Da der schwäbische Tabellen-16. der abgelaufenen Spielzeit das Hinspiel am Donnerstag daheim mit 3:0 gewann, braucht der HSV ein wahres Fußballwunder, um den Aufstieg doch noch zu schaffen. Am heutigen Montag stehen sich in derderund dergegenüber. Im alles entscheidenden Rückspiel wird ermittelt, ob der Bundesliga-16. die Klasse hält oder ob der Zweitliga-Dritte aufsteigt. Da der schwäbische Tabellen-16. der abgelaufenen Spielzeit das Hinspiel am Donnerstag daheim mit 3:0 gewann, braucht der HSV ein wahres Fußballwunder, um den Aufstieg doch noch zu schaffen. Wichtig: Die Auswärtstorregel hat auch in der Relegation 2023 keine Gültigkeit mehr.

Alle Informationen zum Relegationsspiel zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart und der Übertragung im Free-TV und kostenlosem Stream bekommt ihr hier.

Relegation – HSV gegen VfB heute: Datum, Uhrzeit und Übertragung für das Rückspiel

Das Rückspiel in der Relegation zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart findet am Montag, den 5. Juni 2023 statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:45 Uhr im Hamburger Volksparkstadion. Alle Fans, die nicht live vor Ort im Stadion sein können, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Hamburger SV, VfB Stuttgart

: Hamburger SV, VfB Stuttgart Wettbewerb : Relegation zur 1. Fußball-Bundesliga 2023, Rückspiel

: Relegation zur 1. Fußball-Bundesliga 2023, Rückspiel Hinspielergebnis : 3:0 (1:0)

: 3:0 (1:0) Datum und Uhrzeit : Montag, 5.6.2023, 20:45 Uhr

: Montag, 5.6.2023, 20:45 Uhr Spielort : Volksparkstadion, Hamburg

: Volksparkstadion, Hamburg Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)

Der Hamburger SV will zu Hause im Volksparkstadion das Fußballwunder schaffen und in die 1. Bundesliga aufsteigen.

Übertragung: Wer zeigt HSV gegen den VfB heute live im Free-TV?

live im Free-TV übertragen. Der Sender Sat.1 überträgt das Spiel in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Das Rückspiel in der Relegation zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart wirdübertragen. Der Senderüberträgt das Spiel in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Übertragung. Als Experte ist Markus Babbel mit dabei. Das Spiel wird kommentiert von Wolff-Christoph Fuss, als Reporter sind Andrea Kaiser und Matthias Killing im Einsatz.

Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Relegationsspiel live. Der Sender zeigt die Partie auf Sky Sport top event, Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga.

HSV gegen VfB Stuttgart: Gibt es heute einen kostenlosen Livestream?

Für das Rückspiel der Relegation zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart gibt es einen kostenlosen Livestream. User haben hier mehrere Möglichkeiten: Der Sender Sat.1 überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream. Dieser kann nach kostenfreier Anmeldung unter User haben hier mehrere Möglichkeiten: Der Sender Sat.1 überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream. Dieser kann nach kostenfreier Anmeldung unter video.sat1.de geschaut werden. Des Weiteren gibt es einen kostenlosen Livestream unter ran.de

Auch der Pay-TV-Sender Sky besitzt die Streaming-Übertragungsrechte. Auf den Plattformen SkyGo und WOW wird das Relegationsspiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : Sky Sport top event, Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga

: Sky Sport top event, Sky Sport UHD, Sky Sport Bundesliga Livestream: ran.de, Wow, Sky Go

HSV-Trainer Walter: Aufholjagd gegen VfB„nicht unmöglich“

Der Hamburger SV steht vor einer schwierigen Aufgabe, um den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Nach dem 0:3 im Relegations-Hinspiel gegen Stuttgart muss das Team eine Aufholjagd starten. Trainer Walter macht sich dabei auch Sorgen um die Personalsituation. Er betonte jedoch, dass seine Spieler bereits Rückschläge verkraftet und sich immer wieder aufgerappelt haben. Trotz der skeptischen Einschätzungen vieler, glaubt Walter an die Chancen seines Teams. Er erinnerte an das beeindruckende Comeback im Februar gegen den 1. FC Heidenheim, als der HSV über 70 Minuten einem 0:3-Rückstand standhielt und noch ein 3:3 erzielte. Walter betonte, dass sein Team über die Fähigkeit verfügt, sich zurückzukämpfen. Neben dem gesperrten Anssi Suhonen könnte auch Jonas David aufgrund von Krankheit fehlen, wie Walter bestätigte.

Statistik: Bundesligist setzt sich in der Relegation öfter durch

Die Relegationsspiele für die beiden höchsten Ligen wurden in der Saison 2008/09 wieder eingeführt. Seitdem hat sich in 14 Duellen mit dem Zweitligisten elfmal der Bundesligist durchgesetzt. In der Relegation um den letzten Zweitliga-Startplatz behielt das klassenhöhere Team dagegen nur in vier von 14 Fällen die Oberhand. So stehen heute die Chancen des HSV gegen den VfB Stuttgart.

