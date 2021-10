Am Dienstag, den 19.10.2021, spielt RB Leipzig am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gegen Paris St. Germain.

RB Leipzig steht in der Gruppe A bereits unter Druck. Null Punkte aus zwei Spielen sprechen eine deutliche Sprache. So ist auch die Qualifikation für die Europa League in Gefahr. Gelingt der Mannschaft von Trainer Jesse Marsch gegen das Starensemble von Paris St. Germain um Neymar, Mbappé und Messi eine Überraschung?

Wo wird RB Leipzig gegen Paris St. Germain live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Topspiel in der CL-Gruppenphase.

Champions-League-Gruppenphase – RB Leipzig gegen PSG: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion, Schiedsricter

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen RB Leipzig und PSG findet am Dienstag, den 19.10.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr in Paris im Parc de Princes.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Paris St. Germain, RB Leipzig

: Paris St. Germain, RB Leipzig Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 3. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : 19.10.2021, 21:00 Uhr

: 19.10.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Parc de Princes, Paris

: Parc de Princes, Paris Schiedsrichter: Marco Guida (Italien)

Lionel Messi und Neymar in Jubelpose. Das französische Spitzenteam Paris St. Germain will in dieser Saison endlich den Titel in der Champions League.

RB – PSG live im TV und Stream: Gibt es heute eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Paris St. Germain wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat DAZN.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch Amazon Prime-Abonnenten am Dienstagabend in die Röhre.

Alle Infos zur Übertragung RB Leipzig vs. Paris St. Germain am 19.10.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 1, DAZN 2

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr RB Leipzig vs. PSG gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Leipzig gegen Paris kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Leipzig gegen Parisverfolgen.

Alle weiteren Infos zum Probe-Abonnement bekommt ihr hier: