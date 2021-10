Der 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase 2021 steht an. Am Dienstag, den 19.10.2021, spielt Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam. Die Partie des BVB beim niederländischen Meister ist eines der Topduelle in der CL in dieser Woche. Beide Mannschaften sind mit zwei Siegen gegen die anderen beiden Gruppengegner Besiktas Istanbul und Sporting Lissabon gestartet. Ajax steht aufgrund des besseren Torverhältnisses aktuell vor der Borussia (7:1 zu 3:1). Welches der beiden Teams kann den nächsten Schritt in Richtung des Achtelfinals machen?

Bei Borussia Dortmund war die Liste der angeschlagenen Profis zuletzt immer länger, nachdem sich mit dem Schweizer Manuel Akanji ein weiterer Profi bei seiner Nationalmannschaft verletzte. Zuvor hatten bereits die BVB-Nationalspieler Thorgan Hazard, Thomas Meunier (beide Belgien), Raphael Guerreiro (Portugal) und Youssoufa Moukoko (Deutsche U21) ihre Nationalmannschaften vorzeitig verlassen. Weitere Profis wie Erling Haaland (Norwegen), Mats Hummels (Deutschland), Jude Bellingham (England) und Giovanni Reyna (USA) waren gleich in Dortmund geblieben. In welcher Formation der BVB die wegweisende Partie personell angehen kann, wird sich also erst kurzfristig entscheiden.

Wo wird Dortmund gegen Ajax live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Champions-League-Spiel des BVB.



Champions-League-Gruppenphase – BVB gegen Ajax Amsterdam: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam findet am Dienstag, den 19.10.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr in Amsterdam in der Johan-Cruyff-Arena.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam

: Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 3. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 3. Spieltag Datum und Uhrzeit : 19.10.2021, 21:00 Uhr

: 19.10.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort: Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam



Ajax – Borussia Dortmund live im TV und Stream: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Dortmund und Ajax wird leider nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat Amazon Prime.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch DAZN-Abonnenten am Dienstagabend in die Röhre.

Alle Infos zur Übertragung BVB – Amsterdam am 19.10.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : Amazon Prime

: Amazon Prime Pay-TV: -



Champions League erstmals auf Amazon Prime: Alle Infos zur Übertragung

Ab dieser Saison wird die Champions League auf DAZN und Amazon Prime übertragen. Sky hat keine Rechte mehr an der Übertragung von Live-Spielen aus der Königsklasse. Die exklusiven Übertragungsrechte am Spiel zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam hat sich Amazon Prime gesichert.

Alle Infos zur Übertragung Dortmund vs. Amsterdam auf Amazon Prime im Überblick:

Die Übertragung auf Amazon Prime startet um 19:30 Uhr mit den Vorberichten.

startet um mit den Vorberichten. Moderator Sebastian Hellmann führt zusammen mit den Experten Mario Gomez, Wolfgang Stark, Kim Kulig, Patrick Owomoyela und Steffen Baumgart durch die Sendung.

führt zusammen mit den Experten und durch die Sendung. Zum Anpfiff übernimmt dann Kommentator Jonas Friedrich zusammen mit Benedikt Höwedes.

Übertragung auf Amazon Prime, DAZN, Free-TV, Sky – Wer zeigt die Spiele der Gruppenphase?

DAZN, Sky, Free-TV oder Amazon Prime – Wer zeigt die Spiele der Gruppenphase der Champions League live? Alle Infos zur Übertragung der Champions League bekommt ihr hier:

Champions League auf Amazon Prime: Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement?

Kunden von Amazon Prime müssen nichts weiter tun: Die Übertragung der Champions-League-Partie Dortmund gegen Sporting gehört zum Angebot von Prime Video.

Für Nicht-Kunden gibt es sogar eine Möglichkeit, die Königsklasse am Dienstag kostenlos zu schauen. Denn Amazon bietet eine 30-tägige Testphase. Sie müssen sich rechtzeitig abmelden, sonst wird‘s kostenpflichtig. Derzeit kostet das Monatsabo 7,99 Euro, für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.