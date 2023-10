RB Leipzig trifft heute in der Champions League auf Manchester City. Dem Team von Trainer Marco Rose steht mit dem Duell gegen den amtierenden Titelverteidiger des Wettbewerbs eine anspruchsvolle Aufgabe im zweiten Gruppenspiel der Champions-League-Saison 2023/24 bevor. Sowohl RB Leipzig als auch Manchester City konnten ihr erstes Gruppenspiel mit einem 3:1-Sieg für sich entscheiden. Während RB Leipzig zu Gast bei Young Boys Bern in der Schweiz war, empfing ManCity Roter Stern Belgrad im Etihad Stadion. An das letzte Duell hat RB sicher keine guten Erinnerungen. "Es ist ja kein Geheimnis, was da auf uns zurollt", sagte Trainer Marco Rose vor dem Spiel. Mit 0:7 war RB im Achtelfinal-Rückspiel der vergangenen Champions-League-Saison beim englischen Meister untergegangen. Gelingt heute die Revanche?

Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel RB Leipzig gegen Manchester City und der Übertragung im TV und Stream.

RB Leipzig gegen Manchester City heute – Champions League: Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Champions League zwischen RB Leipzig und Manchester City findet am Mittwoch, den 04.10.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr in der Red Bull Arena Leipzig. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : RB Leipzig, Manchester City

: RB Leipzig, Manchester City Wettbewerb : UEFA Champions League 2023/24, 2. Spieltag

: UEFA Champions League 2023/24, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 04.10.2023, 21:00 Uhr

: 04.10.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Red Bull Arena, Leipzig

: Red Bull Arena, Leipzig Schiedsrichter: Artur Soares Dias (Portugal)

Gelingt Erling Haaland gegen Leipzig heute sein erster Champions League-Treffer der Spielzeit 2023/24?

Wer zeigt RB Leipzig gegen Manchester City heute im TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des Heimspiels von RB Leipzig heute in der Champions League, ob es eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Doch die schlechte Nachricht lautet: Das Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte der Champions League am Mittwoch. Im linearen TV kann das Spiel Leipzig gegen Manchester City in der Champions League-Konferenz bei DAZN 2 geschaut werden.

Wer zeigt Leipzig gegen Manchester City kostenlos im Stream?

Für das Champions League-Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Der Streamingdienst DAZN streamt das Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City exklusiv auf seiner Plattform. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Alle Informationen zur Übertragung RB Leipzig gegen Manchester City am 04.10.2023 um 21:00 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 2 (Konferenz)

: DAZN 2 (Konferenz) Livestream: DAZN

Wer Sport live erleben will, kommt an DAZN nicht vorbei. DAZN steht für LIVE-Sport überall und jederzeit - mit 8.000 Live-Events pro Jahr. Neukunden haben die Möglichkeit, den Sport-Streaming-Dienst ganz nach ihren Wünschen in drei verschiedenen Paketen zu buchen. Einfach das Paket auswählen, das die persönlichen Lieblingssportarten enthält und schon kann es losgehen. Hier geht es direkt zur Paket-Übersicht und zum Angebot.

Wo läuft RB Leipzig gegen ManCity in der Zusammenfassung?

sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 04. Oktober 2023, ab 23:00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Fans, die sich kein Pay-TV leisten wollen oder können, haben in Deutschland in Sachen Champions League das Nachsehen. Da das ZDF beim bisher letzten Wettbieten mit den Internet-Handelsgiganten Amazon und DAZN leer ausging, werden die Vorrundenspiele der Champions League nicht im Free-TV übertragen. Was ohne Zusatzkosten bleibt, ist eine Highlight-Sendung am späten Mittwochabend. Alles Wissenswertes zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „“ am Mittwoch, 04. Oktober 2023, ab 23:00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderator Sven Voss und Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung.

Die Champions League-Gruppe von RB Leipzig

RB Leipzig hat in der aktuellen Champions League-Saison durchaus machbare Gruppe gelost bekommen. Neben Young Boys Bern bekommt es RB mit Roter Stern Belgrad und dem letztjährigen Champions League-Sieger Manchester City zu tun. Die Gruppe G in der Übersicht:

Roter Stern Belgrad

Young Boys Bern

RB Leipzig

Manchester City

