Borussia Dortmund trifft heute Abend in der UEFA Champions League auf den AC Milan. Nach der 0:2-Auftaktniederlage gegen Paris St. Germain, steht der BVB gegen die Mailänder bereits unter Erfolgsdruck. Im Signal-Iduna-Park müssen drei Punkte her, wenn man sich die Chance auf den Einzug in die K.-o.-Runde weiter bewahren will. Dortmund geht als Schlusslicht der Gruppe F in das Duell mit Milan. Die Italiener holten sich am ersten Spieltag beim 0:0 gegen Newcastle United einen Punkt und stehen vor dem BVB. Auch in der Serie A läuft es für Milan gut. Mailand steht punktgleich mit Stadtrivale Inter in der Tabelle auf Platz 2.

Hier bekommt ihr alle Informationen zum Spiel Borussia Dortmund gegen den AC Milan und der Übertragung im TV und Stream.

BVB gegen AC Milan heute – Champions League, 2. Spieltag: Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel am 2. Spieltag der Champions League zwischen Borussia Dortmund und dem AC Milan findet am Mittwoch, den 04.10.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Borussia Dortmund, AC Milan

: Borussia Dortmund, AC Milan Wettbewerb : UEFA Champions League 2023/24, 2. Spieltag

: UEFA Champions League 2023/24, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 04.10.2023, 21:00 Uhr

: 04.10.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Signal-Iduna-Park, Dortmund

: Signal-Iduna-Park, Dortmund Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Nach der Niederlage zum Auftakt gegen PSG ist Trainer Edin Terzic mit dem BVB zuhause gegen den AC Milan unter Druck. Ein Sieg muss her.

© Foto: Bernd Thissen/dpa

Wer zeigt BVB gegen AC Milan heute im TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des Heimspiels von Borussia Dortmund heute in der Champions League, ob es eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Doch die schlechte Nachricht lautet: Das Spiel zwischen dem BVB und dem AC Milan wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte der Champions League am Mittwoch. Über den linearen TV-Sender DAZN 1 können Abonnenten die Partie im Fernsehen verfolgen. Moderatorin ist Laura Wontorra. Das Spiel wird kommentiert von Uli Hebel und dem Experten Jonas Hummels. Reporter vor Ort ist Daniel Herzog. Auf DAZN 2 läuft das Spiel des BVB in der heutigen Champions League-Konferenz.

Wer zeigt Dortmund gegen AC Milan kostenlos im Stream?

Für das Champions League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem AC Milan wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Der Streamingdienst DAZN streamt das BVB-Spiel gegen den AC Milan exklusiv auf seiner Plattform. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Alle Informationen zur Übertragung Borussia Dortmund gegen AC Milan am 04.10.2023 um 21:00 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 1 (Einzelspiel), DAZN 2 (Konferenz)

: DAZN 1 (Einzelspiel), DAZN 2 (Konferenz) Livestream: DAZN

Wo läuft BVB gegen Milan in der Zusammenfassung?

sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 04. Oktober 2023, ab 23:00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Fans, die sich kein Pay-TV leisten wollen oder können, haben in Deutschland in Sachen Champions League das Nachsehen. Da das ZDF beim bisher letzten Wettbieten mit den Internet-Handelsgiganten Amazon und DAZN leer ausging, werden die Vorrundenspiele der Champions League nicht im Free-TV übertragen. Was ohne Zusatzkosten bleibt, ist eine Highlight-Sendung am späten Mittwochabend. Alles Wissenswertes zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „“ am Mittwoch, 04. Oktober 2023, ab 23:00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderator Sven Voss und Experte Per Mertesacker führen durch die Sendung.

Die Champions League-Gruppe des BVB

Borussia Dortmund hat in der Champions League-Saison 2023/24 die „Todesgruppe“ erwischt. Neben Paris St. Germain muss sich der BVB gegen den AC Milan und Newcastle United durchsetzen. Die Gruppe F in der Übersicht:

Paris St. Germain

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle United

