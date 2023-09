Champions League 2023/24 mit der Finale? Am Dienstag und Mittwoch startet diemit der Gruppenphase in die neue Saison. 32 Teams kämpfen dann um den begehrten Henkelpott. Während im vergangenen Jahr durch Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt fünf deutsche Teams vertreten waren, wird die Bundesliga in dieser Saison durch das Quartett Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und erstmals Union Berlin vertreten. Welches Team schafft es bis in das

Alle Infos zum Endspiel der Champions League 2024.

Champions League Finale 2024: Datum, Anpfiff und Spielort

Das Finale der UEFA Champions League findet am Samstag, den 1. Juni 2024 statt. Anpfiff der Partie wird um 21 Uhr MEZ sein, was 20 Uhr Ortszeit entspricht.

Ausgetragen wird das Champions League-Finale 2024 im Wembley Stadion. Ursprünglich hätte das altehrwürdige Londoner Stadion bereits in der letzten Saison Austragungsstätte des Endspiels werden sollen. Aufgrund der besonderen Corona-Situation 2020 hatte sich die Austragung in der englischen Hauptstadt um ein Jahr nach hinten verschoben.

Alle Infos zum Endspiel der UEFA Champions League im Überblick:

Veranstaltung : Champions-League-Finale 2024

: Champions-League-Finale 2024 Datum : 1. Juni 2024

: 1. Juni 2024 Anpfiff : 21 Uhr (MEZ)

: 21 Uhr (MEZ) Spielort : Wembley Stadium, London (England)

: Wembley Stadium, London (England) Kapazität: ca. 87.000 Zuschauer

CL-Finale 2025 wird in München ausgetragen

Gute Nachrichten für alle deutschen Fußballfans: Das Champions League-Endspiel im Jahr 2025 findet hierzulande statt. Zum zweiten Mal wird die Allianz-Arena in München Schauplatz dieses Mega-Events sein. Ein exaktes Datum für das Endspiel steht noch nicht fest. Unvergessen bleibt das legendäre „Finale dahoam“ im Jahr 2012. Damals war der Traum des FC Bayern München vom historischen Triumph im eigenen Stadion auf äußerst brutale Weise geplatzt. Der deutsche Rekordmeister hatte Chancen im Überfluss und unterlag dennoch dem FC Chelsea mit 3:4 im Elfmeterschießen. Bleibt abzuwarten, ob die Bayern dieses Trauma in einem möglichen „Finale dahoam“-Teil 2 bewältigen können.

Gruppenphase bis Finale: Die Termine der Champions League 2023/24

Die ersten Begegnungen finden am 19./20. September statt, die Gruppenphase endet am 12./13. Dezember. Nach dem Jahreswechsel geht es ab dem 13. Februar für 16 Mannschaften in der K.o-Phase weiter. Das Finale steigt am 1. Juni im Wembley Stadion in London.

Alle Termine der UEFA Champions League-Saison 2023/24 im Überblick: