Aufregende und emotionale Wochen liegen hinter Irina Schlauch und ihren Kandidatinnen. Jetzt steht die letzte Entscheidung bei „Princess Charming“ an: Im Finale, das ab dem 20.07.2021 auf TVNow verfügbar ist, kürt die Prinzessin die Gewinnerin. Welche der Frauen hat ihr Herz erobert und darf die Kette behalten? Das zeigt sich schon bald.

Wer ist raus? Wer ist noch dabei? Hier findet ihr den Überblick über alle Teilnehmerinnen von „Princess Charming“ 2021.

20 Frauen hofften zu Beginn darauf, sich im Rahmen der TV-Show zu verlieben. Doch Woche für Woche wurden sie weniger. Im Finale hoffen nur noch zwei Frauen darauf, das Herz von Irina Schlauch erobert zu haben. Das sind die beiden Finalistinnen:

Wie bei den meisten Dating-Formaten fliegen Woche für Woche Kandidaten bzw. Kandidatinnen raus. In der ersten Folge von „Princess Charming“ mussten zwei Frauen unfreiwillig gehen, nachdem es zu einer Auseinandersetzung kam. Danach lag die Entscheidung bis zum Ende bei „Prinzessin“ Irina.

Liebe ist für die quirlige Kölnerin„nicht in Worten zu beschreiben, man muss sie erleben“. Die 27-Jährige war bereits in der Show „Get the Fuck out of my House“ zu sehen, wo sie mit Nackt-Model Micaela Schäfer geknutscht hat. – Raus in