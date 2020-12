Promis singen mit Puppen. Was äußerst ungewöhnlich klingt, ist das Konzept der neuen Sat.1-Show „Pretty in Plüsch“. Und wie der Titel-Zusatz „schrägste Gesangsshow Deutschlands“ vermuten lässt, ist das Format völlig anders als bisherige Musikshows. Die Kandidaten treten im Duett mit ihren Puppen-Partnern auf – und hinter deren Stimme verbirgt sich jeweils ein bekannter Star.

Eine dreiköpfige Jury bewertet jede Performance, doch am Ende jeder Sendung liegt es an den Zuschauern, welches Duo die Show verlassen muss.

„Pretty in Plüsch“ – Sendetermine und Sendezeit auf Sat.1

Die neue Show startet am Freitag, 27. November 2020 auf Sat.1. Das Format umfasst vier Live-Shows, die jeweils freitags zur Primetime laufen.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 27.11.2020 um 20:15 Uhr

Folge 2: 04.12.2020 um 20:15 Uhr

Folge 3: 11.12.2020 um 20:15 Uhr

Folge 4: 18.12.2020 um 20:15 Uhr

„Pretty in Plüsch“ 2020 – Wiederholung auf Sat.1

Wer die Show am Freitagabend verpasst, kann sich die Wiederholung auf im TV ansehen. Die Folgen laufen sonntags nach „The Voice of Germany“.

Folge 1: 29.11.2020 um 23:05 Uhr

Folge 2: 06.12.2020 um 23:20 Uhr

Folge 3: 13.12.2020 um 23:30 Uhr

Folge 4: 20.12.2020

„Pretty in Plüsch“ – Stream und Joyn

Livestream verfügbar. Außerdem könnt ihr euch die Show auch nachträglich noch auf der Die außergewöhnliche Musik-Show ist nicht nur im TV zu sehen. Alle Folgen sind parallel zur Ausstrahlung imverfügbar. Außerdem könnt ihr euch die Show auch nachträglich noch auf der Streamingplattform Joyn ansehen.

„Pretty in Plüsch“ – Kandidaten und Puppen

In der etwas anderen Gesangsshow treten sechs Plüsch-Puppen gemeinsam mit sechs Promi-Kandidaten jeweils als „Pupette“ auf.

Das sind die Duette der Show:

Mareile Höppner mit Harry Love

Janine Kunze mit Werner Edel

Ingolf Lück mit Francesca de Rossi

Massimo Sinató mit Didi Rakete

Jessica Paszka mit Kevin Puerro

Hardy Krüger Jr. mit Polly

„Pretty in Plüsch“ – Jury und Gastjuror

Die Jury von „Pretty in Plüsch“ besteht aus zwei festen Juroren und einem wöchentlich wechselnden Gastjuroren.

Die feste Jury der Show:

Sarah Lombardi

Hans Sigl

Die vier Gastjuroren von „Pretty in Plüsch“ im Überblick:

Folge 1: DJ Bobo

Folge 2: noch nicht bekannt

Folge 3: noch nicht bekannt

Folge 4: noch nicht bekannt

„Pretty in Plüsch“ – Moderatorin Michelle Hunziker

Moderatorin Michelle Hunziker wird „Pretty in Plüsch“ präsentieren. Die Italienerin freut sich jetzt schon sehr auf ihre neue Aufgabe. „Ich habe mich sofort in ‚Pretty in Plüsch’ verliebt! Eine Show, wie es sie noch nirgendwo auf der Welt gibt“, so Hunziker. Weiter erklärt sie zum Konzept: „Unsere Puppen-Stars coachen ihre prominenten Partner für das gemeinsame Duett auf der großen Showbühne, und ich bin so gespannt, welche ungeahnten Gesangstalente die Plüsch-Charaktere aus unseren Promis herauskitzeln.“

Wer gewinnen wolle, müsse als Team hart arbeiten und üben, prophezeit die Moderatorin. Sie ist sich sicher: „Das wird ein Spaß! Und vielleicht werde auch ich den Zuschauern noch mal eine ganz andere Seite von mir zeigen...“

„Pretty in Plüsch“ 2020 – Keine Tickets wegen Corona

Die Tickets für die ersten beiden Live-Shows in Köln waren bereits ausgebucht. Doch aufgrund des erneuten Corona-bedingten Lockdown hat sich Sat.1 dazu entschieden, bis auf Weiteres auf Publikum im Studio zu verzichen. „Mit diesem Schritt möchten wir sicherstellen, dass wir unseren Zuschauern weiter gute Unterhaltung bieten können, um für ein wenig Ablenkung in dieser, für viele sehr belastenden, Zeit zu sorgen“, erklärt Senderchef Kaspar Pflüger in einer offiziellen Mitteilung.