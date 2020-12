„Pretty in Plüsch“ geht am Freitag, 04.12.2020 auf Sat.1 weiter.

Wer ist raus? Wer steckte hinter der Puppe?

Alle Kandidaten und Puppen im Überblick.

Verrückt und bunt ist die neue Sat.1-Show „Pretty in Plüsch“ gestartet. In der ersten Folge des ungewöhnlichen Gesangformats ist bereits ein Promi mit seiner Puppe ausgeschieden. Am Freitag geht die Show mit Folge 2 weiter. Eine dreiköpfige Jury bewertet die Auftritte, am Ende entscheiden jedoch die Zuschauer, welches Sänger-Puppen-Duett am wenigsten überzeugt hat.

„Pretty in Plüsch“ Kandidaten: Wer ist raus?

Alle sechs Duette traten in Folge 1 auf. Die Sat.1-Zuschauer entschieden am Ende per Voting, welches Duo weiter ist. Ein Promi-Puppen-Paar musste die Show bereits verlassen.

Ingolf Lück mit Francesca de Rossi alias Mel C.

Comedian Ingolf Lück und seine Puppen-Diva Francesca de Rossi mussten sich in Folge 1 direkt wieder verabschieden. Doch traurig ist der 62-Jährige nicht: „Es war toll hier zu sein. Plüsch-Diva Francesca de Rossi und ich, wir haben unsere Auftritte sehr genossen. Natürlich war ich total überrascht als Mel C. dann plötzlich auftauchte. Ich habe mit einem Weltstar auf der Bühne in Sat.1 gesungen – das kann mir keiner mehr nehmen, das wird immer bleiben.“

Als am Ende der ersten Folge die Stimme von Francesca de Rossi enthüllt wurde, waren alle baff: Es war Melanie C. – bekannt von der erfolgreichen Girlband „Spice Girls“. Und die hatte viel Spaß als Puppen-Stimme: „Mein Gott, das war wirklich wundervoll. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt mich noch intensiver in den Charakter von Plüsch-Diva Francesca de Rossi hineinzuversetzen. Aber ich bin dankbar, dass ich hier sein durfte, um für Diva Francesca zu performen. Es war ein wundervoller Abend.“

Ingolf Lück ist in Folge 1 ausgeschieden. Hinter seiner Puppe steckte Ex-“Spice Girl“ Mel C.

© Foto: Sat.1/Willi Weber

„Pretty in Plüsch“: Die Sänger und Puppen in Folge 2

Fünf Puppen-Kandidaten-Paare sind in der ersten Show weitergekommen. Die Zuschauer haben gewählt und das sind die „Pupette“ in der zweiten Folge am 4. Dezember 2020.

Mareile Höppner mit Harry Love

Für gewöhnlich präsentiert Moderatorin Mareile Höppner Shows und tritt nicht selbst darin auf. Das ändert sich jetzt, wenn sie mit der Gentleman-Puppe Harry Love auf die Bühne geht: „Normalerweise stehe ich nicht mit Männern auf der Bühne, die länger im Bad brauchen als ich. Bei Harry mache ich eine Ausnahme, weil er einfach richtig gut singen kann. Wenn sich schon mein Sohn über meine Gesangsleistung lustig macht, werde ich Harrys starke Stimme garantiert brauchen und freue mich auf die gemeinsame Herausforderung“, erklärt Höppner vorab.

Moderatorin Mareile Höppner singt gemeinsam mit Plüsch-Gentleman Harry Love.

© Foto: Sat.1/Julian Essink

Janine Kunze mit Werner Edel

Auch Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze wagt die ungewöhnliche Herausforderung. Dass sie die Grummel-Puppe Werner Edel erwischt hat, macht ihr nichts aus: „Ich liebe meinen Grummel: immer schlecht gelaunt, immer einen motzigen Spruch auf den Lippen - typisch Mann halt (lacht). Dabei sieht Werner so kuschelig und flauschig aus, dass man ihn die ganze Zeit knuddeln möchte. Hoffentlich kriege ich neben Lachen überhaupt noch ein paar Töne raus.“

Janine Kunze singt mit Grummel-Puppe Werner Edel.

© Foto: Sat.1/Julian Essink

Massimo Sinató mit Didi Rakete

Eigentlich tanzt er, doch für die Puppe Didi Rakete wagt Massimo Sinató die gesangliche Herausforderung. Denn er findet: „Singen ist die perfekte Ergänzung zum Tanzen - und Didi die perfekte Duett-Partnerin. Wir sind ein dynamisches Duo voller Energie, Ehrgeiz und Spontaneität. Gemeinsam rocken wir die Bühne! Didi lehrt mich das Singen und ich lass' die Puppen tanzen (lacht).“

Tänzer Massimo Sinató tritt im Duett mit Didi Rakete auf die Bühne.

© Foto: Sat.1/Julian Essink

Jessica Paszka mit Kevin Puerro

Die 30-jährige Jessica Paszka war Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2014, drei Jahre später ging sie als „Die Bachelorette“ selbst auf die Suche nach der großen Liebe. Der Reality-Star freut sich auf die Herausforderung der neuen Show und ist zufrieden mit ihrem Gesangspartner: „Kevin Puerro wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas schüchtern. Aber der Lauch hat es faustdick hinter den Ohren. Musikalisch kann ich richtig viel von ihm lernen. Bin schon total gespannt auf das Coaching - das wird sicher ein Riesenspaß!“

Reality-Star Jessica Paszka will mit Plüsch-Lauch Kevin Puerro überzeugen.

© Foto: Sat.1/Julian Essink

Hardy Krüger Jr. mit Polly

Normalerweise kennt man ihn als Schauspieler, doch für die neue Sat.1-Show wagt Hardy Krüger Jr. die gesangliche Herausforderung: „’Pretty in Plüsch’ ist mein erster Auftritt als Sänger - und dann gleich noch live. Ich bin einfach froh, dass ich mit Polly eine so nette und liebenswerte Profi-Puppe an meiner Seite habe, die mir wertvolle Gesang-Tipps gibt und mir die Nervosität nimmt. Sie ist auf den ersten Blick vielleicht etwas unscheinbar, aber ihre kraftvolle Stimme wird die Zuschauer umhauen. Gemeinsam rocken wir die Show!“