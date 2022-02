Samstag, 12.02., gekürt. Halbzeit bei den Olympischen Spielen in Peking . Am zweiten Wettkampf-Wochenende warten wieder zahlreiche Entscheidungen, sechs Olympiasieger werden am, gekürt.

Gold, Silber oder Bronze: In welchen Disziplinen werden morgen Medaillen vergeben?

vergeben? Welche Chancen haben die deutschen Athletinnen und Athleten?

In diesem Artikel findet ihr alle Entscheidungen und Medaillen-Wettkämpfe am 12. Februar in der Vorschau.

Biathlon: 10 Kilometer Sprint der Männer

Nach den Frauen am Freitag, gehen am Samstag die Männer im 10 Kilometer Sprint an den Start. Können die deutschen Biathleten Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Roman Rees um die Medaillen mitlaufen? Favoriten sind der Norweger Johannes Thignes Bö, der Franzose Quentin Fillon Maillet und Anton Smolski aus Belarus. Start des Rennens ist um 10 Uhr deutscher Zeit.

Langlauf – 4x5 Kilometer Staffel

Um 08:30 Uhr deutscher Zeit findet die 4x5 Kilometer-Staffel der Langläuferinnen statt. Das deutsche Team geht in der Besetzung Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl und Sofie Krehl an den Start. Das Quartett hat bei der Medaillenvergabe trotz Außenseiterrolle Chancen. Favoriten in Peking 2022 sind die Norwegerinnen, die vor vier Jahren die Goldmedaille gewinnen konnten, sowie die Mannschaft aus Schweden.

Skeleton – Frauen

Am Freitag, 11.02.22, hat sich entschieden, wer Olympiasieger 2022 im Skeleton der Herren wird. Bei den Frauen werden Gold, Silber und Bronze am Samstag um 13:20 Uhr vergeben. Die beiden deutschen Starterinnen haben beste Chancen auf eine Medaille. Nach zwei von vier Läufen liegen Hannah Neise und Tina Hermann auf den Plätzen zwei und drei. Überraschend in Führung liegt die Australierin Jaclyn Narracott.

Skispringen – Männer Großschanze

Wer schlägt den Japaner Ryoyu Kobayashi? Das entscheidet sich am Samstag, um 13 Uhr. Im zweiten Wettkampf der Skispringer, der dieses Mal von der Großchance ausgetragen wird, hoffen auch die deutschen Herren auf eine Medaille. Nachdem der Gesamtweltcupführende Karl Geiger im ersten Springen nur Platz 9 erreichte, greift er nun Gold an. Weitere Medaillenkandidaten sind der Norweger Halvor Egner Granerud und sein Teamkollege Marius Lindvik.

Snowboard – Mixed Team Cross

Wer die Entscheidung im Snowboard Cross sehen möchte, muss am Samstag früh aufstehen. Um 03:50 Uhr deutscher Zeit werden die Medaillen im Mixed Team Cross vergeben. Erstmals findet die Disziplin bei Olympia statt. Favoriten in diesem Jahr sind Weltmeister Australien und Vizeweltmeister Italien.

Eisschnelllauf – 500 Meter Männer

Nach den langen Strecken über 5000 und 10.000 Meter, stehen am Samstag die Sprintrennen der Männer über 500 Meter auf dem Programm. Um 09:53 Uhr deutscher Zeit stehen die Sprintspezialisten in der Eisarena auf der Bahn. Einziger deutscher Starter ist Joel Dufter.

Alle Infos zu Olympia 2022 in Peking

In dieser Übersicht sind die wichtigsten Infos zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking aufgelistet: