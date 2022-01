Am Montagabend geht es im ZDF wieder nach Sylt. Die beschauliche Ruhe auf der Insel trübt. Denn auf Ermittler Carl Sievers und seine Kollegen wartet schon der nächste Fall. Das ZDF zeigt am 17.01.2022 „Nord Nord Mord – Sievers und das mörderische Türkis“. In dieser Episode der beliebten Krimi-Reihe müssen die Kommissare in einem ungewöhnlichen Mordfall an einem Kunstexperten ermitteln.

Doch worum geht es im Krimi genau? Wann ist der neue Film der Reihe „Nord Nord Mord“ zu sehen? Alle Infos zu Handlung, Besetzung und Ausstrahlung im TV und der Mediathek gibt es hier in der Übersicht.

„Nord Nord Mord – Sievers und das mörderische Türkis“: Ausstrahlung

Carl Siever und sein Team ermittelt wieder in den Dünen von Sylt. Das ZDF zeigt mit „Nord Nord Mord – Sievers und das mörderische Türkis" einen weiteren Film aus der Krimi-Reihe. Zu sehen ist er am Montag, 17. Januar 2022, zur primetime um 20:15 Uhr.

„Nord Nord Mord – Sievers und das mörderische Türkis“: Mediathek

Wer die Ausstrahlung im TV verpasst oder den Krimi schon vorab sehen möchte, hat Glück. Der Fernsehfilm der Woche steht zum Stream bereit. „Nord Nord Mord – Sievers und das mörderische Türkis“ ist bereits in der ZDF Mediathek verfügbar und bleibt es noch ein Jahr lang bis zum 09.01.2023.

„Nord Nord Mord – Sievers und das mörderische Türkis“: Handlung

In den Dünen von Sylt findet Hauptkommissar Hinnerk Feldmann die Leiche eines Mannes. Beim Versuch den flüchtenden Täter zu stellen bricht er sich ein Bein. Der Mörder kann unerkannt entkommen. Bei dem Toten handelt es sich um Harald Piontek, ein anerkannter Kunstexperte und freier Kurator von Kunstausstellungen. Seine Assistentin Anemone Andersson berichtet Carl Sievers und Ina Behrendsen von einem heftigen Streit. Piontek hatte sich geweigert, ein Gemälde des Künstlers Bitomsky in eine Wanderausstellung neuer deutscher Kunstschaffender aufzunehmen. Hat Bitomsky sich gerächt? Es gibt noch eine andere Spur: Unter einem Fingernagel des Toten finden sich Partikel der Farbe Türkis. Der Fund lenkt die Ermittlungen zu dem Gemälde „Studie in Türkis“. Musste Harald Piontek sterben, weil er herausfand, dass dieses Bild eine Fälschung ist?

Beim Versuch, den Täter zu stellen, hat sich Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk, l.) ein Bein gebrochen. Ina Behrendsen (Julia Brendler) hält ihn über die Ermittlungen auf dem Laufenden.

© Foto: ZDF/Manju Sawhney

„Nord Nord Mord – Sievers und das mörderische Türkis“: Besetzung

Wer die Darsteller im Cast von „Nord Nord Mord – Sievers und das mörderische Türkis“ sind, erfahrt ihr hier:

Carl Sievers – Peter Heinrich Brix

Ina Behrendsen – Julia Brendler

Hinnerk Feldmann – Oliver Wnuk

Ottfried Lechner – Felix Everding

Dr. Anemone Andersson – Patrycia Ziolkowska

Ferdinand Frayn – Gustav Peter Wöhler

Künstler Bitomsky – Andreas Lust

Veronika Bitomsky – Helene Grass

Tony Quint - David Bredin

Luise Fleischer – Hildegard Schroedter

Gundula Schwenninger – Julia Brand

Tabea Krawinkel – Victoria Trauttmansdorff

Dr. Karp – Anne Weber

Sven Giesswein – Ole Schloßhauer

Ingo Giesswein – Martin Wißner

„Nord Nord Mord“: Episodenguide

Bevor Carl Sievers die Ermittlungen in der Krimi-Reihe „Nord Nord Mord“ aufnahm, spielte Robert Atzorn die Rolle des Hauptkommissars Theo Clüver. Er war in insgesamt acht Folgen zu sehen. Mittlerweile wurden genauso viele mit Kommissar Sievers ausgestrahlt. Bei „Nord Nord Mord – Sievers und das mörderische Türkis“ handelt es sich bereits um die 17. Folge. Doch welche bisherigen Titel gab es seit Beginn der Ausstrahlung im Jahr 2011? Wir haben alle Folgen im Episodenguide für euch aufgelistet:

Episode 1: Nord Nord Mord

Episode 2: Nord Nord Mord – Clüver und die fremde Frau

Episode 3 Nord Nord Mord – Clüvers Geheimnis

Episode 4: Nord Nord Mord – Clüver und der tote Koch

Episode 5: Nord Nord Mord – Clüver und die wilde Nacht

Episode 6: Nord Nord Mord – Clüver und die tödliche Affäre

Episode 7: Nord Nord Mord – Clüver und der König von Sylt

Episode 8: Nord Nord Mord – Clüver und der leise Tod

Episode 9: Nord Nord Mord – Sievers und die Frau im Zug

Episode 10: Nord Nord Mord – Sievers und die Tote im Strandkorb

Episode 11: Nord Nord Mord – Sievers und die tödliche Liebe

Episode 12: Nord Nord Mord – Sievers und die schlaflosen Nächte

Episode 13: Nord Nord Mord – Sievers und der goldene Fisch

Episode 14: Nord Nord Mord – Sievers und der schönste Tag

Episode 15: Nord Nord Mord – Sievers und der schwarze Engel

Episode 16: Nord Nord Mord – Sievers und die Stille Nacht

Episode 17: Nord Nord Mord – Sievers und das mörderische Türkis

Auch die Titel für die Folgen 18, 19 und 20 sind bereits bekannt. Noch gibt es allerdings kein offizielles Sendedatum für die weiteren Filme der Reihe.