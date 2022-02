NFL kommt 2022 nach München. Und 2023 nach Franlfurt am Main? Das berichtet die Nachrichtenagentur DPA am Dienstagabend. Demnach werde diese Entscheidung am Mittwochmittag (Ortszeit) in Los Angeles im Vorfeld des SoFi Stadium in Inglewood nahe Los Angeles ausgetragen.



Die NFL soll sich Informationen der „Bild“-Zeitung zufolge für zwei Gastgeberstädte in Deutschland entschieden haben und Partien zukünftig im Wechsel zwischen München und Frankfurt/Main ausrichten. Die Nachrichtenagentur SID hatte zunächst berichtet, dass nur Frankfurt den Zuschlag erhalten solle. Offiziell verkündet werden soll dieser Schritt bei einer Pressekonferenz von NFL-Boss Roger Goodell am Mittwochabend deutscher Zeit. Den Auftakt soll München schon in der kommenden Saison machen, 2023 sei Frankfurt an der Reihe. Neben den beiden Städten hatte sich auch Düsseldorf um reguläre Hauptrundenspiele der National Football League bemüht und scheint nun leer auszugehen.

National Football League (NFL) ist klar: Weltweite Expansion der Marke und die Erschließung neuer Märkte. Im Fokus dabei: die stetig wachsende Football-Community in Deutschland. Von 2022 bis mindestens 2025 soll jeweils ein NFL-Hauptrundenspiel in einem deutschen Stadion stattfinden. Das war bereits vor einigen Monaten kommuniziert worden. Frankfurt, München und Düsseldorf waren dafür in die engere Auswahl gekommen und durften sich Hoffnungen machen - Frankfurt hat sich letztlich gemeinsam mit Eintracht Frankfurt und dem Deutsche Bank Park (Zuschauer-Kapazität 51.500) ebenso wie München (Zuschauer-Kapazität 75.000) durchgesetzt, Düsseldorf geht leer aus. Darüber hinaus wird abseits der USA in London und Mexiko-Stadt gespielt.



Auf Tuchfühlung mit den Stars der NFL: Wie hier beim Pro Bowl können Fans in Frankfurt ihren Idolen auch erstmals in Deutschland deutlich näher und live vor Ort sein.

„Sollten wir den Zuschlag bekommen und eine Partnerschaft mit der NFL eingehen, werden wir Geld für die Herrichtung von innerstädtischen Plätzen ermöglichen, um die Ausrichtung von Veranstaltungen wie Fanfesten nachhaltig zu erleichtern“, hatte Sportdezernent Mike Josef zuletzt gesagt. „Außerdem werden wir den Aufbau von Strukturen für Football und Flag-Football insbesondere im Jugendsport unterstützen. Der American Football in Frankfurt wird einen regelrechten Boost erleben.“

NFL-Spiele in Frankfurt und München: NFL erkennt Deutschland als Wachstumsmarkt

Galaxy bekannt. Die NFL hat Deutschland als großen Wachstumsmarkt identifiziert, die Liga will in der Gastgeberstadt stark den Nachwuchs fördern.



Frankfurt war und ist Fans auch als Standort des Football-Teamsbekannt. Die NFL hat Deutschland als großenidentifiziert, die Liga will in der Gastgeberstadt stark den Nachwuchs fördern.

NFL in Deutschland: Chiefs, Patriots, Bucs und Panthers haben Rechte

Vier Mannschaften haben sich die Vermarktungsrechte in Deutschland gesichert:

die Kansas City Chiefs mit Star-Quarterback Patrick Mahomes

die New England Patriots

die Tampa Bay Buccaneers

die Carolina Panthers



Kommen Patrick Mahomes und seine Kansas City Chiefs 2022 nach Deutschland?

© Foto: Paul Sancya/DPA

