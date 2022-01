Conference Championships, das heißt: Die NFL Playoffs gehen in die Halbfinals. Und es heißt: Für die vier noch verbliebenen Teams ist das Erreichen des Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals – und NFC – Los Angeles Rams gegen San Francisco 49ers – nur ein Drittel der Spannung und des Dramas bieten wie die , das heißt: Diegehen in die. Und es heißt: Für die vier noch verbliebenen Teams ist das Erreichen des Super Bowls 2022 dem größten Eintages-Sportevent mit opulenter Halbzeitshow , nur noch einen Sieg entfernt. Für die Verlierer hingegen heißt es: Ab in die Offseason, die Saison ist beendet. Wenn die beiden Championship-Games der beiden Conferences AFC –– und NFC –– nur ein Drittel der Spannung und des Dramas bieten wie die Divisional Round am vergangenen Wochenende, dürfen sich die Football-Fans auf packende Spiele freuen. Viele fragen sich:

Wann finden die beiden Conference Championship Games statt?

Wann ist der Kickoff der beiden Partien?

Wer überträgt die NFL Playoff Halbfinals live in TV und Stream?

Alle Infos zu den Conference Championships 2022 in der NFL hier in diesem Artikel

NFL Conference Championships 2022: Spielplan und Teams im NFL Playoff Halbfinale

Die verbliebenen Teams in der AFC

Kansas City Chiefs

Cincinnati Bengals

Die verbliebenen Teams in der NFC

Los Angeles Rams

San Francisco 49ers

Conference Finals 2022: Uhrzeit, Teams, Spielplan und Termine

Nur noch vier Mannschaften sind in den NFL Playoffs. Hier die Übersicht über die noch verbliebenen Teams vor den Conference Finals 2022:

Cincinnati Bengals

Kansas City Chiefs (alle AFC)

San Francisco 49ers

Los Angeles Rams (alle NFC)

In Duellen treten die Teams in den Conference Finals an. Wann finden die Spiele statt?

Conference Final der AFC am Sonntag, 30. Januar 2022

Cincinnati Bengals at Kansas City Chiefs (21.00 Uhr MEZ)

Conference Final der NFC am Montag, 31. Januar 2022

San Francisco 49ers at Los Angeles Rams (00.30 Uhr MEZ)



Die NFL Playoff Halbfinals: Welcher TV-Sender zeigt die beiden Conference Championships live?

Alle Spiele der NFL-Playoffs 2022 werden im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. ProSieben zeigt die nächsten Begegnungen der Divisional Round allesamt live und in voller Länge im Hauptprogramm.



NFL Playoffs 2022: Welcher Sender zeigt eine Übertragung im Livestream?

Parallel zur Free-TV-Übertragung auf ProSieben streamt Ran die Begegnungen der Playoffs auf der Webseite ran.de. Zudem zeigt der Streaming-Anbieter DAZN alle Spiele der Wild-Card Round live im Internet.

Alle Infos zur Übertragung der NFL-Playoffs 2022 im Überblick:

Der Weg ins Halbfinale der NFL-Playoffs: So lief die Divisional Round

Die Divisonal Round, die auf dem Weg in den Super Bowl als Viertelfinale betrachtet werden kann, war ein vier Spiele umfassendes Spektakel. Drei Siege mit Field Goals in den letzten Sekunden, dazu ein Sieg in der Overtime. Vier Spiele, vier mal Herzschlagfinale. Der Wahnsinn startete mit dem Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Tennessee Titans. Den Bengals gelang dabei bei den in der AFC-Conference topgesetzten Titans eine Überraschung. Die Bengals, die vergangene Woche gegen die Las Vegas Raiders ihren ersten Play-off-Sieg seit 21 Jahren gefeiert hatten, gewannen bei den Titans mit 19:16.

Ähnliches im Anschluss in der NFC: In der Nacht von Samstag auf Sonntag folgte das Duell zwischen den 49ers gegen die Green Bay Packers. Das Team aus San Francisco setzte sich 13:10 durch.

Der Gegner von Tampa Bay waren am Sonntag die Rams, die im ersten Monday Night-Playoff-Game die Arizona Cardinals rauswarfen. Das Team aus Los Angeles setzte sich mit 30:27 gegen die Buccaneers durch. Der Vorjahreschampion um Rekord-Quarterback Tom Brady ist damit raus.

Das Duell zwischen den Buffalo Bills und den Kansas City Chiefs in der Nacht von Sonntag auf Montag schloss die Divisional Round ab. In der vergangenen Saison war das Spiel das AFC-Championship-Game. Nachdem die Chiefs in der Wild Card Round gegen die Pittsburgh Steelers eine starke Leistung boten, bei der Patrick Mahomes Pässe ganze fünf Touchdowns und 404 Yards einbrachten, gewannen sie auch das Playoff-Game gegen die Bills mit 42:36 (n.V.).

Die Ergebnisse der Divisional Playoffs im Überblick:

Samstag, 22. Januar 2022

Cincinnati Bengals at Tennessee Titans 19:16

Sonntag, 23. Januar 2022

San Francisco 49ers at Green Bay Packers 13:10

Los Angeles Rams at Tampa Bay Buccaneers 30:27

Montag, 24. Januar 2022