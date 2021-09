In der NFL steht heute Nacht bzw. nach deutscher Uhrzeit morgen Früh, am 27.09.2021, das Spiel der San Francisco 49ers gegen die Green Bay Packers an. Die 49ers sind in die NFL Saison 2021 mit zwei Siegen gestartet, die Packers dagegen mit einem Sieg und einer Niederlage. Bei den 44 Begegnungen haben die Packers 25 Siege eingefahren, die 49ers 18. Einmal ging es unentschieden aus. Nun treffen die beiden Teams das 45. Mal aufeinander. Können der letztjährige MVP Aaron Rodgers und die Packers nach dem starken Spiel gegen Detroit nachlegen und den zweiten Saisonsieg holen oder bleiben die 49ers auch im dritten Spiel ungeschlagen?

Wo wird das Match 49ers vs Packers live übertragen?

übertragen? Ist die Begegnung live im Free-TV zu sehen?

im zu sehen? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Alle Infos zum Spiel San Francisco gegen Green Bay gibt es hier.

NFL 2021/22 – Packers vs. 49ers: Uhrzeit, Kickoff, Spielort

Das Spiel der Patriots gegen die Saints findet Montagnacht, den 27.09.2021, um 02:20 Uhr (MEZ) statt.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : San Francisco 49ers, Green Bay Packers

: San Francisco 49ers, Green Bay Packers Wettbewerb : NFL 2021/22, 3. Woche

: NFL 2021/22, 3. Woche Datum und Uhrzeit : Montag, 27.09.2021 um 02:20 Uhr

: Montag, 27.09.2021 um 02:20 Uhr Stadion : Levi’s Stadium

: Levi’s Stadium Spielort: Santa Clara, Kalifornien







TV-Übertragung: Wer zeigt 49ers vs. Packers im Free-TV und Live-Stream?

ProSieben überträgt insgesamt 21 Spiele (Hauptrunde, Play-offs und Super Bowl) live und damit so viele wie nie zuvor - die Partie zwischen den 49ers und den Packers gehört jedoch nicht dazu. Auch ran.de wird das Match nicht im kostenlosen Live-Stream zeigen.

Die Übertragung im Überblick:

Patriots vs. Saints: Das Spiel am 26.09.

Bevor die 49ers gegen die Packers ran müssen, findet am 26.09 um 19 Uhr ein anderes, spannendes NFL-Match statt. Die New England Patriots gegen die New Orleans Saints. Alle Infos zu dem Spiel gibt es im folgenden Artikel:

Football Live-Übertragung: Wer zeigt die NFL-Saison 2021/22 im TV und Stream?

Die Spiele am Sonntagabend werden wie gewohnt live von ProSieben MAXX ausgestrahlt. Zusätzlich gibt es ausgewählte Übertragungen im Livestream auf ran.de.

Der Livestreamingdienst DAZN zeigt in der Hauptrunde die Begegnungen in der Nacht zu Freitag, Montag (beide 02.20 Uhr) und Dienstag (02.15). Hinzu kommen 18 Einzelspiele zur frühen Kick-off-Zeit am Sonntag (19.00), alle Play-off-Spiele und der Super Bowl. Erstmals gibt es eine deutschsprachige Konferenz am Sonntagabend (ENDZN), dazu weiter die englischsprachige (RedZone).