In der NFL kommt es heute am Sonntag, den 26.09.2021, zum Duell zwischen den New England Patriots und den New Orleans Saints.

New England ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die NFL-Saison 2021 gestartet. Bei den Saints sieht es ähnlich aus. Mit 1:1 Siegen und einer deutlichen Niederlage im letzten Spiel gegen die Panthers muss das Team nun dringend punkten.

NFL 2021/22 – Patriots vs. Saints: Uhrzeit, Kickoff, Spielort

Das Spiel der Patriots gegen die Saints findet am Sonntagabend, den 26.09.2021, um 19:00 Uhr (MEZ) statt.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : New England Patriots, New Orleans Saints

: New England Patriots, New Orleans Saints Wettbewerb : NFL 2021/22, 3. Woche

: NFL 2021/22, 3. Woche Datum und Uhrzeit : Sonntag, 26.09.2021 um 19:00 Uhr

: Sonntag, 26.09.2021 um 19:00 Uhr Stadion : Gillette Stadium

: Gillette Stadium Spielort: Foxborough, MA

TV-Übertragung: Wer zeigt New England vs. New Orleans im Free-TV und Live-Stream?

ProSieben überträgt insgesamt 21 Spiele (Hauptrunde, Play-offs und Super Bowl) live und damit so viele wie nie zuvor - die Partie zwischen den Patriots und den Saints gehört jedoch nicht dazu. Allerdings wird ran.de das Match im kostenlosen Live-Stream zeigen.

Die Übertragung im Überblick: