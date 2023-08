„New Bandits: Cangaço Novo“ übernimmt der Bankangestellte Ubaldo eine Gang, die zuvor von seinem Vater angeführt wurde. Acht Folgen lang können wir ihm in „Cangaceiro“ hineinwächst. Ein blutiges Vermächtnis, das es weiterzuführen gilt: Inübernimmt der Bankangestellte Ubaldo eine Gang, die zuvor von seinem Vater angeführt wurde. Acht Folgen lang können wir ihm in Staffel 1 auf Amazon Prime Video dabei zusehen, wie er in die Rolle deshineinwächst.

Doch geht die Serie noch weiter? Was bisher zu einer möglichen Staffel 2 bekannt ist, verraten wir euch hier.

„New Bandits: Cangaço Novo“: Gibt es Staffel 2?

Noch ist offen, ob es eine Fortsetzung der Serie geben wird. Die Vergangenheit zeigt: Auch internationale Serien außerhalb des US-Produktionskosmos können Zuschauende weltweit überzeugen, wie die spanische Erfolgsserie „Haus des Geldes“ oder der koreanische Welthit „Squid Game“. Zudem sind Mafia- & Gangster-Serien ein beliebtes Genre bei Streamingkonsumenten. Was „New Bandits: Cangaço Novo“ aus diesen Erfolgschancen macht, bleibt abzuwarten. Sobald Amazon Prime Neuigkeiten zu einer Fortsetzung verkündet, erfahrt ihr es hier.

Wann startet Staffel 2 auf Amazon Prime Video?

Aktuell läuft die erste Staffel von „New Bandits: Cangaço Novo“ auf Amazon Prime Video. Über die Produktion einer zweiten Staffel ist noch nichts bekannt. Daher kann an dieser Stelle folglich noch kein Startdatum genannt werden. Sollte es dazu etwas Neues geben, ergänzen wir es an dieser Stelle.

Worum könnte es in der Fortsetzung gehen?

Da bisher noch völlig unklar ist, ob „New Bandits: Cangaço Novo“ fortgesetzt wird, gibt es auch noch keine Infos zur Handlung. Was sich aber sagen lässt: Die Geschichte von Ubaldo hat gewiss noch einiges zu bieten. An Material für eine Fortsetzung dürfte es bei dem frisch gebackenen Banditen-Anführer nicht mangeln. Sobald es erste Infos zur Handlung gibt, erfahrt ihr es hier.

Schafft es Ubaldo, auch als Ganganführer seinem moralischen Kompass treu zu bleiben?

© Foto: 2023 / Amazon Studios

Das ist die Besetzung von „New Bandits: Cangaço Novo“

Hauptdarsteller der brasilianischen Serie ist der Schauspieler Allan Souza Lima. Er spielt den Ganganführer Ubaldo und wäre bei einer Fortsetzung vermutlich wieder am Start. Alles Weitere steht noch in den Sternen. Welche Schauspielerinnen und Schauspieler im aktuellen Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle