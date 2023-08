Vom Bankangestellten zum Banditen-Anführer: Genau das passiert Ubaldo in „New Bandits: Cangaço Novo“. Die neue Gangster-Serie, die im August auf Amazon Prime Video startet, verspricht reichlich Action.

Wann erscheinen die Folgen? Worum geht es genau und wer spielt mit? Die wichtigsten Infos rund um Start, Handlung, Trailer, Cast und Co. findet ihr hier.

Wann startet „New Bandits: Cangaço Novo“ auf Amazon Prime Video?

Ubaldos außergewöhnlicher Weg vom unscheinbaren Bankangestellten zum Anführer der Banditen wird ab Freitag, 18.08.2023, in acht Folgen erzählt. Ab diesem Tag könnt ihr die gesamte erste Staffel von „New Bandits: Cangaço Novo“ weltweit auf Amazon Prime streamen. Für gewöhnlich gehen Neuerscheinungen immer in den frühen Morgenstunden online.

Worum geht es in „New Bandits: Cangaço Novo“?

Stell dir vor, du hast keinerlei Erinnerungen an deine Kindheit und findest dann heraus, dass deine Familie Teil einer brasilianischen Gang ist. Dem in São Paulo lebenden Bankangestellten Ubaldo geschieht genau das. In der Wüste von Cratará findet er nicht nur seine Familie, sondern auch ein Erbe, das auf ihn wartet: Er soll der nächste Anführer der ortsansässigen Banditen werden und damit in die Fußstapfen seines Vaters treten. Zu seinem Alltag als neuer „Cangaceiro“ gehört das Korrumpieren von Polizisten, Treffen mit Mördern und natürlich das Planen von Überfällen. Wie bleibt er dabei seinem moralischen Kompass treu?

Gibt es schon einen Trailer?

Prime Video Brasil veröffentlichte am 31.07.2023 den offiziellen Trailer zur ersten Staffel von „New Bandits: Cangaço Novo“. Diesen gibt es bislang allerdings nur in der Originalsprache Portugiesisch.

Das ist der Cast von „New Bandits: Cangaço Novo“

Gespielt wird der frisch gekürte „Cangaceiro“ Ubaldo vom brasilianischen Schauspieler Allan Souza Lima. Dem deutschen Publikum ist der Hauptdarsteller bisher eher unbekannt. Anbei findet ihr weitere Schauspielerinnen und Schauspieler von „New Bandits: Cangaço Novo“:

