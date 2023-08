Coming-of-Age-Serie trifft auf gruseligen Thriller: Auf Amazon Prime geht eine neue Romanverfilmung an den Start. In „Harlan Coben’s Shelter – Der schwarze Schmetterling“ zieht der junge Mickey nach dem plötzlichen Tod seines Vaters in eine neue Kleinstadt. Als eine Mitschülerin auf mysteriöse Weise verschwindet, stoßen er und seine Freunde auf zahlreiche Geheimnisse...

Wann startet die neue Serie? Wie viele Folgen gibt es? Und wer sind die Schauspieler? Was ihr zur ersten Staffel der Jugendbuchadaption wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wann startet „Harlan Coben’s Shelter“ auf Amazon Prime Video?

Die ersten drei Folgen der Miniserie könnt ihr ab Freitag, 18.08.2023, auf Amazon Prime Video streamen. Bis zum Serienfinale am 22.09.2023 folgt dann wöchentlich eine weitere Episode.

Wie viele Folgen umfasst die Serie?

Die Geschichte von Mickey und seinen Freunden wird in acht Folgen erzählt. Über deren Länge oder Titel war vorab noch nichts bekannt.

Worum geht es in „Shelter – Der schwarze Schmetterling“?

Von wegen beschauliches Vorstadtleben: Der Umzug in eine kleine Gemeinde wird für Mickey Bolitar zum Albtraum. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters muss er in die Gemeinde Kasselton ziehen und merkt schnell, dass hier nichts so ist, wie es scheint. Als dann an seiner Schule eine Schülerin verschwindet und er in die Sache mithineingezogen wird, muss er auf die Hilfe seiner neuen Freunde zählen. Gemeinsam erkunden sie die Abgründe der Kleinstadt und finden Antworten auf Verbrechen und übernatürliche Legenden aus der Vergangenheit.

Die drei Freunde Ema, Mickey (M.) und Spoon gehen gemeinsam den Verbrechen in ihrer Heimatstadt auf den Grund.

© Foto: 2022 / Amazon Studios und Michael Parmelee

Das ist der Trailer zur Buchverfilmung

Am 11.07.2023 veröffentlichte der Streaminganbieter Prime Video den offiziellen Trailer zur Serie „Harlan Coben’s Shelter – Der Schwarze Schmetterling“. Diesen gibt es bislang allerdings nur auf Englisch.

Das ist die Besetzung von „Harlan Coben’s Shelter – Der schwarze Schmetterling“

Die zentrale Figur der Serie, Mickey Bolitar, wird von Jaden Michael gespielt. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle als Colin Kaepernick in der Netflix-Serie „Colin in Black & White“ bekannt. Der gesamte „Shelter“-Cast gilt als besonders divers und inklusiv und wurde schon vor Serienstart für eine gelungene Repräsentation gefeiert. Folgende Darsteller spielen in der ersten Staffel mit:

Rolle – Darsteller

Mickey Bolitar – Jaden Michael

Shira Bolitar – Constance Zimmer

Arthur „Spoon“ Spindell – Adrian Greensmith

Ema Winslow – Abigale Corrigan

Rachel Caldwell – Sage Linder

Die Serie basiert auf einer Romanreihe

Der Jugendroman „Shelter“ wurde 2011 von Harlan Coben veröffentlicht. In Deutschland erschien das Buch zunächst unter dem Titel „Nur zu deinem Schutz“, heute findet ihr neue Auflagen unter dem Titel „Shelter“. Band 2 folgte in Deutschland unter dem Titel „Das dunkle Haus“. Mit dem dritten Band „Das geheimnisvolle Grab“ endete die Buchreihe.

Wie wahrscheinlich ist eine zweite Staffel?

„Shelter“ ist der erste Band einer Thrillertrilogie von Harlan Coben. Die Buchreihe eignet sich also ideal für die Umsetzung weiterer Staffeln. Sollten die ersten acht Folgen Erfolg haben, dürfte einer Fortsetzung nichts im Wege stehen.