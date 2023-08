Thriller-Fans dürfen sich aktuell jeden Freitag über eine neue Folge von „Harlan Coben’s Shelter – Der schwarze Schmetterling“ freuen. Die neue Serie auf Amazon Prime basiert auf den „Shelter“-Romanen von Autor Harlan Coben. Obwohl die erste Staffel noch nicht zu Ende ist, hoffen die Zuschauer schon jetzt auf eine Fortsetzung.

Geht die Serie mit Staffel 2 weiter? Wann kann mit neuen Folgen gerechnet werden? Hier erfahrt ihr, wie die Chancen auf die Produktion weiterer neuer Folgen von „Shelter“ stehen.

Geht „Harlan Coben’s Shelter“ mit Staffel 2 weiter?

Bisher ist noch nicht bekannt, ob die Miniserie fortgesetzt wird. In der Vergangenheit wurden Bücher von Coben nur für Netflix verfilmt, und keine dieser Serien bekam eine zweite Staffel. Ob das nun auch für die Prime-Produktion gilt, ist noch unklar. Es dürfte wie so oft vom Erfolg der ersten Staffel abhängen, ob der Streamingdienst eine weitere in Auftrag gibt. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es hier.

Wann könnten wir mit Staffel 2 rechnen?

Aktuell gibt es keine Neuigkeiten zur Produktion einer zweiten Staffel von „Harlan Coben’s Shelter – Der schwarze Schmetterling“. Daher können wir euch noch kein Startdatum nennen. Sollte sich dazu etwas ändern, ergänzen wir das hier.

Worum könnte es in der Fortsetzung gehen?

Da die Serie gerade erst gestartet und eine zweite Staffel noch nicht bestätigt ist, können wir nur spekulieren. Da es aber drei Bücher rund um Mickey und seine Freunde gibt, könnte sich die Handlung entsprechend am zweiten Band orientieren. In der Buchvorlage möchte Mickey endlich die Wahrheit über den Tod seines Vaters herausfinden. Doch dann ereignet sich die nächste Katastrophe – eine Mitschülerin wird erschossen. Das Trio beginnt zu ermitteln...

Auch in Band 2 und 3 der „Shelter“-Reihe geht es um das Leben von Mickey und die düsteren Geheimnisse seiner Familie.

© Foto: 2022 / Amazon Studios und Michael Parmelee

Wie ist die Besetzung von Staffel 2?

Über die Produktion einer weiteren Staffel ist noch nichts bekannt, weshalb es auch noch keine Neuigkeiten zu neuen Cast-Mitgliedern gibt. Da sich Band 2 und 3 der Coben-Trilogie allerdings ebenfalls um den Jugendlichen Mickey Bolitar und seine beiden Freunde dreht, wäre ein Wiedersehen mit den Protagonisten vermutlich sicher. Hier seht ihr die aktuelle Besetzungsliste der ersten Staffel:

Rolle – Darsteller