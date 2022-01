Jeden Monat dürfen sich Netflix-Abonnenten auf zahlreiche neue Filme und Serien freuen. Auch der Februar 2022 hat einige Neuerscheinungen zu bieten, wie der Streamingdienst bekanntgegeben hat.

Fans der historischen Serie „Vikings“ können sich freuen, denn im Februar 2022 startet das Spin-off „Vikings: Valhalla“ und verfolgt dann wieder die heldenhaften Abenteuer einiger der berühmtesten Wikinger aller Zeiten. Außerdem bekommt die romantische Komödie „Wie Jodi über sich hinauswuchs“ im Februar eine Fortsetzung.

Welche weiteren Filme und Serien erscheinen im Januar 2022 auf Netflix? Über welche neuen Staffeln dürfen wir uns freuen? In dieser Übersicht stellen wir euch alle Neuerscheinungen im Januar vor.

Neue Filme und Dokus im Februar 2022 auf Netflix

Jeden Monat veröffentlicht Netflix neue Filme und Dokumentationen. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Tag ab 9 Uhr verfügbar.

Youtube Neu auf Netflix im Februar 2022

„Jackass“ 3 – 01. Februar 2022

Im dritten Kinofilm der verrückten Truppe um Johnny Knoxville erreicht der Blödsinn buchstäblich eine neue Dimension. Sie zelebrieren Stunts, die sicher niemand freiwillig zu Hause nachmacht: Da wird eine Schlägerei in einer Bar provoziert und ein Bungee-Sprung in einem randvollen Dixie-Klo gewagt.

„Top Gun“ – 01. Februar 2022

Lieutenant Pete ‚Maverick’ Mitchell ist ein ehrgeiziger junger Pilot, dessen Traum in Erfüllung geht, als er für eine Elite-Ausbildung zum Kampfpiloten ausgewählt wird. Aber durch seine Disziplinlosigkeit und Impulsivität macht er sich rasch unbeliebt. Vor allem seine rücksichtslose Flugweise kommt schlecht an. Als sein Kamerad verunglückt, gerät Maverick in eine Krise und zweifelt an dem Sinn seiner Ausbildung.

„Der Tinder-Schwindler“ – 02. Februar 2022

Wischen, wischen, wischen… Online die große Liebe zu finden, ist gar nicht so einfach. Als Cecilie ein Online-Match mit einem gut aussehenden Milliardär und Playboy erhält, kann sie es kaum fassen, dass er der Mann ihrer Träume zu sein scheint. Aber Träume sind keine Realität, und als sie merkt, dass der internationale Geschäftsmann nicht der ist, der er zu sein vorgibt, ist es zu spät. Er hat sie bereits völlig ausgenommen. Doch wo das Märchen endet, beginnt ein Rachethriller. Cecilie findet seine anderen Zielobjekte und gemeinsam beschließen sie, ihrem Opferdasein den Rücken zu kehren und den Spieß umzudrehen. Der „Tinder-Schwindler“ kann sich auf etwas gefasst machen.

Youtube „Der Tinder-Schwindler“ – Trailer

„Through my Window – Ich sehe nur dich“ – 04. Februar 2022

Raquel ist Hals über Kopf in Ares, ihren attraktiven und geheimnisvollen Nachbarn, verliebt. Es gibt da nur ein Problem: Sie hat ihn zwar aus der Ferne beobachtet, aber zu ihrem größten Leidwesen haben sie noch kein einziges Wort miteinander getauscht. Raquel hat jedoch eine ganz klare Mission: Sie will Ares dazu bringen, sich in sie zu verlieben. Dabei ist sie kein unschuldiges, hilfloses Mädchen und schon gar nicht bereit, alles zu verlieren, um ihr Ziel zu erreichen, vor allem nicht sich selbst.

„Ms. Pat: Y’all Wanna Hear Something Crazy?“ – 08. Februar 2022

Ms. Pat nimmt in ihrem ersten einstündigen Netflix-Special kein Blatt vor den Mund. Sie lässt unter anderem Revue passieren, wie sie in ärmlichen Verhältnissen während der Reagan-Jahre in Atlanta aufwuchs, was sie in 5 Tagen Jugendhaft lernte und wie ihre Mutter sie in verschiedenen Kirchen taufen ließ, um an Geld zu kommen.

„Das Privileg – Die Auserwählten“ – 09. Februar 2022

Viele Jahre nach dem tragischen Tod seiner Schwester Anna, wird der mittlerweile 18-jährige Finn immer wieder von Albträumen und Dämonen gejagt. Was seine Familie als psychotische Folgen eines Kindheitstraumas abtut, fühlt sich für ihn mehr und mehr real an. Als sich schreckliche Ereignisse in seiner Umgebung häufen, kann er nicht länger glauben, dass sich alles nur in seinem Kopf abspielt. Zusammen mit seiner besten Freundin Lena versucht er, das schreckliche Geheimnis zu lüften, welches in seiner Vergangenheit und hinter der unscheinbaren Fassade seiner Familie steckt.

Youtube „Das Privileg – Die Auserwählten“ – Trailer

„Love and Leashes“ – 11. Februar 2022

Im Mittelpunkt dieser Liebesgeschichte stehen Jung Ji-woo, eine Frau, die sich nicht bewusst war, dass sie eine stärkere instinktive Kontrolle über andere ausübt, und Jung Ji-hoo, ein Mann, der eine starke Veranlagung dazu hat, anderen zu gehorchen. Beide lassen sich auf eine besondere Beziehung ein, die mit einem Dreimonatsvertrag beginnt.

„Wie Jodi über sich hinauswuchs“ 2 – 11. Februar 2022

Nach ihrer inspirierenden Rede auf dem Homecoming-Ball ist Jodi nicht mehr nur das „große Mädchen“ – sie ist beliebt, selbstbewusst, hat einen festen Freund und gerade die Hauptrolle im diesjährigen Schulmusical ergattert. Doch mit dem Druck ihrer neu gewonnenen Popularität wachsen auch ihre Unsicherheiten. Neue Beziehungen kommen zustande, während alte auf die Probe gestellt werden. Als die Welt, die sie sich aufgebaut hat, um sie herum zu zerbröckeln beginnt, erkennt Jodi, worauf es wirklich ankommt.

Youtube „Wie Jodi über sich hinauswuchs“ 2 – Trailer

„Bigbug“ – 11. Februar 2022

Im Jahr 2045 sind die Menschen umgeben von künstlicher Intelligenz, die all ihre Wünsche und Sehnsüchte erfüllt – selbst die geheimsten und verdorbensten. Vier Haushaltsroboter beschließen plötzlich, ihre Menschen in deren Häusern in einem beschaulichen Wohngebiet als Geiseln zu nehmen. Während die neueste Androiden-Generation, genannt „Yonyx“, die Macht an sich zu reißen versucht, müssen eine dysfunktionale Patchwork-Familie, eine aufdringliche Nachbarin und ihr unternehmerischer Sexroboter, die gemeinsam gefangen gehalten werden, in einer zunehmend hysterischen Atmosphäre miteinander klarkommen.

Youtube „Bigbug“ – Trailer

„Jeen-Yuhs: A Kanye Triologie“ – 16. Februar 2022

Die bahnbrechende Dokumention „Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy“ ist ein hautnahes und aufschlussreiches Porträt, das über zwei Jahrzehnte hinweg gefilmt wurde. In drei Akten wird Kanye Wests Werdegang nachgezeichnet, angefangen von der prägenden Zeit, in der er versuchte, seinen Durchbruch zu schaffen, bis hin zu seinem heutigen Leben als globale Marke und Künstler.

„Vergib uns unsere Schuld“ – 17. Februar 2022

1939 wird in Deutschland ein behinderter Bauernjunge von Nazis verfolgt, nachdem Hitler die Aktion T4 in Kraft gesetzt hat, ein Programm zur Euthanasie von Menschen mit Behinderungen.

„Erax“ – 17. Februar 2022

Während einer Pyjamaparty lassen Tante Opal und ihre Nichte Nina versehentlich die mythischen und gefährlichen „Erax“-Kreaturen frei, die in das Märchenbuch zurückgebracht werden müssen, aus dem sie entkommen sind.

„Heart Shot“ – 17. Februar 2022

In diesem Kurzfilm sind die Teenager Nikki und Sam verliebt und planen gemeinsam ihre Zukunft – bis Nikkis gefährliche Vergangenheit zurückkehrt und alles bedroht.

„Absturz: Der Fall gegen Boeing“ – 18. Februar 2022

Ermittler verraten, wie die Prioritätensetzung bei „Boeing“, wo angeblich Gewinn vor Sicherheit geht, innerhalb weniger Monate zwei Abstürze herbeigeführt haben könnte.

„Texas Chainsaw Massacre“ – 18. Februar 2022

Melody, ihre kleine Schwester Lila und ihre Freunde Dante und Ruth machen sich auf den Weg in die abgelegene texanische Stadt Harlow, um ein idealistisches neues Geschäft aufzubauen. Doch ihr Traum wird schnell zu einem Albtraum, als sie versehentlich in den Heimatort von Leatherface geraten. Der gestörte Serienmörder und sein blutgetränktes Vermächtnis ließen die hiesigen Anwohner nie los – darunter auch Sally Hardesty, die einzige Überlebende des berüchtigten Massakers von 1973, die nach Rache dürstet.

„A Madea Homecoming“ – 25. Februar 2022

Madeas Urenkel schließt endlich sein College ab. Doch der feierliche Moment gerät ins Stocken, als verborgene Geheimnisse und ein Familiendrama das fröhliche Wiedersehen der ganzen Familie zu zerstören drohen.

Neue Serien und Staffeln im Februar 2022 auf Netflix

Jeden Monat veröffentlicht Netflix neue Serien und Staffeln. Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Tag ab 9 Uhr verfügbar.

„Raising Dion“ Staffel 2 – 01. Februar 2022

„Raising Dion“ erzählt die Geschichte von Nicole und ihrem Sohn Dion, nachdem dieser eine Reihe von mysteriösen übernatürlichen Fähigkeiten entwickelt hat. Zwei Jahre nach seinem Sieg über den buckligen Mann verfeinert Dion in der zweiten Staffel mit Hilfe seiner Mutter weiter seine Fähigkeiten. Unterstützt werden die beiden von Tevin, seinem „BIONA“-Trainer, auf den Nicole ein Auge geworfen hat. Nachdem er Freundschaft mit dem neuen Schüler Brayden schließt – der ähnliche Fähigkeiten wie er besitzt – finden plötzlich eine Reihe beunruhigender Ereignisse statt und Dion muss feststellen, dass er immer noch in Gefahr schwebt. Inmitten zahlreicher Wendungen und überraschender Besucher müssen sich Dion und Nicole erneut beweisen – nicht nur, um sich selbst zu retten, sondern die gesamte Stadt Atlanta.

„Gabby’s Dollhouse“ Staffel 4 – 01. Februar 2022

Gabby liebt Katzen über alles und ist im Besitz eines ganz besonderen Puppenhauses. Denn durch Magie kann sich Gabby schrumpfen und in den verschiedenen Räumen ihres Spielzeug-Gebäudes lustige Abenteuer erleben. Dabei ist sie zum Glück nicht alleine unterwegs. Denn ihr treues Plüschtier Panda Pfötchen verwandelt sich mit ihr und wird dabei lebendig. Außerdem ist das vielseitige Puppenhaus die Heimat von noch vielen weiteren fantasievollen Katzenwesen, so dass bei Gabby nie Langeweile aufkommt.

„Dunkle Leidenschaft“ Staffel 2 – 02. Februar 2022

„Dunkle Leidenschaft“ Staffel 2 bringt die Geschichte um die Rechtsanwältin Alma und Dario zu einem Abschluss. Unter anderem wird darin geklärt, was tatsächlich hinter dem Tod von Brenda steckt.

„Murderville“ Staffel 1 – 03. Februar 2022

Der erfahrene Mordermittler Terry Seattle wird jeden Tag mit einem neuen Mordfall konfrontiert – und mit einem neuen Promi an seiner Seite. Die Gaststars und Nachwuchsermittler haben jedoch kein Drehbuch und demnach auch keine Vorstellung davon, was geschehen wird. Um den jeweiligen Fall zu lösen, müssen Terry Seattle und seine Gäste also improvisieren. Noch dazu müssen die Promis in „Murderville“ am Ende die Mörder ganz allein bestimmen.

„Süße Magnolien“ Staffel 2 – 04. Februar 2022

Zu Beginn der 2. Staffel befinden die Freundinnen Maddie, Helen und Dana Sue sich auf ihrem Abschlussball, der viele Überraschungen hervorbringt – Überraschungen, die Beziehungen in der ganzen Stadt nachhaltig verändern. Freundschaften geraten ins Wanken. Alte Lieben enden und neue beginnen. Lange verborgene Geheimnisse haben berufliche Auswirkungen, verändern das Leben der Menschen und das allgemeine Machtgefüge in Serenity. Jeder ist davon betroffen. Doch die drei Freundinnen setzen sich über alle Höhen und Tiefen hinweg für das ein, was für sie selbst und die Menschen, die ihnen am Herzen liegen, richtig ist – auch wenn diese Bemühungen einen hohen Preis fordern. Werden sie einsehen müssen, dass es einige Probleme gibt, die selbst eine Margarita-Nacht nicht lösen kann, oder folgt nach dem Sturm doch ein Regenbogen?

„Brooklyn Nine-Nine“ Staffel 7 – 06. Februar 2022

In der neuen Staffel gibt es ein paar gravierende personelle Veränderungen, aber auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. So muss sich die „Nine-Nine“-Crew mit einer neuen Chefin anfreunden, während Holt versucht, es mit seiner neuen Position gleichzutun. Unerwartet steht Diaz’ alte Liebe Pimento in der Tür und bittet um Hilfe, während Jakes alter Widersacher Doug Judy erneut sein Unwesen treibt. In der Zwischenzeit wird das Revier von neuen Streichen und Wettkämpfen erschüttert, bis irgendwann – im wahrsten Sinne des Wortes – das Licht ausgeht und das gesamte Team fordert.

„Disenchantment“ Staffel 4 – 09. Februar 2022

In der Fantasy-Animationsserie für Erwachsene „Disenchantment“ stolpern die trinkfeste junge Prinzessin Bean und ihr temperamentvoller Elfenkamerad Elfo zusammen mit ihrem persönlichen Dämon Luci von einem mittelalterlichen Missgeschick zum anderen. Unterwegs begegnet das ungewöhnliche Trio Menschenfressern, Meerjungfrauen, Walrossen und allerlei menschlichen Narren, während sie das Geheimnis hinter „Dreamland“ enträtseln.

„Liebe macht blind“ Staffel 2 – 11. Februar 2022

In der erfolgreichen Netflix-Serie wollen Singles so geliebt werden, wie sie sind, und nicht, wie sie aussehen. Daher nehmen sie an einem ungewöhnlichen Experiment in Chicago teil, bei dem sie hoffen, den Menschen kennenzulernen, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen möchten, allerdings ohne diesen jemals zuvor gesehen zu haben. Ohne Ablenkung durch die Außenwelt sprechen die Singles mit einer Reihe potenzieller Partner. Kommt eine Verbindung zustande, verloben sie sich und sehen sich erst danach zum ersten Mal. Als verlobtes Paar kehren sie dann in die reale Welt zurück und planen ihre Hochzeit. Dabei stellen sie relativ schnell fest, ob ihre Liebesverbindung vor dem in Kürze anstehenden Hochzeitstag auch im wirklichen Leben bestehen kann.

„Inventing Anna“ Staffel 1 – 11. Februar 2022

In „Inventing Anna“ geht es um eine ehrgeizige Journalistin, die den Fall der Anna Delvey recherchiert, einer auf Instagram verehrten, reichen deutschen Erbin, die der Elite von New York die Herzen stahl – und deren Geld. Aber ist Anna nun die größte Betrügerin New Yorks oder schlicht eine neue Verkörperung des amerikanischen Traums? Anna und die Reporterin beginnen eine schwarzhumorige Hassliebe zueinander, während Anna auf ihren Prozess wartet und die Journalistin im Wettlauf mit der Zeit die Frage beantworten will: Wer ist Anna Delvey?

Youtube „Inventing Anna“ Staffel 1 – Trailer

„Der junge Wallander“ Staffel 2 – 17. Februar 2022

In der Serie ist Kurt Wallander nach seinem Aus bei der Polizei ziellos und sich seiner Zukunft nicht sicher. Als Samuel Osei die Leitung der Kriminalpolizei übernimmt, ergibt sich für Wallander jedoch die Möglichkeit, wieder einzusteigen. Er nimmt das Angebot an und beginnt an einem scheinbar klaren Fall zu arbeiten: Einem Unfall mit Fahrerflucht vor einem Nachtclub. Als sich aber herausstellt, dass das Opfer in Verbindung mit einem berüchtigten Mordfall steht, mit dem Frida Rask vor acht Jahren betraut war, vermutet Wallander schnell, dass mehr dahintersteckt. Er setzt alles daran, die Wahrheit herauszufinden, und lässt nicht locker – selbst als ihn die Ermittlungen zu jenen führen, die seine Karriere im Handumdrehen beenden könnten.

„Keeping up with the Kardashians“ Staffel 9 und 10 – 17. Februar 2022

Die Kardashians sind zurück und mit ihnen die Herausforderungen, die drohen ihre Familie zu zerstören. Kris und Bruce kämpfen in diesen Staffeln mit ihrer auflösenden Ehe und den Veränderungen, welche die Scheidung für die gesamte Familie bedeutet.

„Space Force“ Staffel 2 – 17. Februar 2022

Nach der ersten Staffel steht fest, dass die Crew von General Mark Naird sich jetzt in einer kniffligen Situation befindet. Gerade nachdem er durch seinen Rivalen Grabaston ersetzt wurde, weil Naird sich weigerte, Befehle auszuführen, haben sich die Ereignisse überschlagen. Staffel 2 knüpft direkt an diese Ereignisse an und zeigt, wie es von jetzt an weitergehen wird.

„The Cuphead Show!“ Staffel 1 – 18. Februar 2022

Die Comedyserie dreht sich um die einzigartigen Missgeschicke des liebenswerten, impulsiven Frechlings Tassilo und seines vorsichtigen, aber leicht beeinflussbaren Bruders Pottkopp. Auf der Suche nach Spaß und Abenteuern durchstreifen die beiden ihre surreale Heimatwelt, die Tintenfass-Inseln, und halten sich dabei stets gegenseitig den Rücken frei. Es sei denn, es ist nur noch ein Keks übrig, dann ist sich jeder selbst der Nächste.

„Rick and Morty“ Staffel 5 – 23. Februar 2022

Zu Beginn der 5. Staffel von „Rick and Morty“ lernen wir erstmals den Nemesis von Richard Sanchez kennen. Nachdem ein Ausflug in die Galaxis fehlschlägt, legt Morty mit dem Raumschiff seines Großvaters eine Bruchlandung im Meer hin. Was er nicht weiß: Rick darf die Meere der Erde nicht betreten. Denn diese regiert sein Erzfeind Mr. Nimbus. Um die Wogen zu glätten, lädt Rich Mr. Nimbus zum Abendessen ein. Auf der Suche nach einem besonderen Wein für das Dinner entfesselt Morty allerdings eine Fehde mit einer ganzen Spezies.

„Vikings: Valhalla“ Staffel 1 – 25. Februar 2022

„Vikings: Valhalla“ spielt vor über eintausend Jahren im frühen 11. Jahrhundert und zeigt die heldenhaften Abenteuer einiger der berühmtesten Wikinger aller Zeiten, darunter der legendäre Entdecker Leif Eriksson, seine feurige und eigenwillige Schwester Freydis Eriksdotter und der ehrgeizige nordische Fürst Harald Sigurdsson. Als die Spannungen zwischen Wikingern und englischen Adligen einen blutigen Höhepunkt erreichen und die Wikinger auch untereinander angesichts ihres widersprüchlichen christlichen und heidnischen Glaubens aneinandergeraten, begeben sich diese drei Wikinger auf eine abenteuerliche Reise, die sich über Ozeane und Schlachtfelder erstreckt. Ihr Kampf ums Überleben und ihr Streben nach Ruhm führt sie von Kattegat nach England und weit darüber hinaus.