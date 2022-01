Der Streamingdienst Netflix hat auch im Februar 2022 wieder zahlreiche Neuerscheinungen zu bieten. Die neue Miniserie „Inventing Anna“ handelt von der Betrügerin Anna Delvey, die im Gefängnis auf ihren Prozess wartet, und der Journalistin Vivian, welche mehr über den Fall erfahren möchte.

Doch wann genau startet die Dramaserie? Gibt es bereits einen Trailer? Und wer sind die Darsteller? Erscheindungsdatum, Folgen, Handlung, Trailer, Cast – alle Infos zu der Miniserie findet ihr hier.

„Inventing Anna“: Start und Uhrzeit auf Netflix

Die Dreharbeiten zu „Inventing Anna“ wurden noch 2021 abgeschlossen, sodass die Serie bereits am Freitag, 11. Februar 2022 beim Streamingdienst Netflix an den Start geht.

Neustarts sind wie immer am Erscheinungstag ab 9 Uhr verfügbar.

„Inventing Anna“: Handlung

„Inventing Anna“ handelt von der ehrgeizigen Journalistin Vivian, welche mehr über den Fall der Betrügerin Anna Delvey, herausfinden möchte. Anna brachte als einer auf Instagram verehrten, vermeintlich reichen deutschen Erbin die High Society von New York um ihr Geld. Aber ist Anna nun die größte Betrügerin New Yorks oder schlicht eine neue Verkörperung des amerikanischen Traums? Während Anna im Gefängnis den Beginn ihres Prozesses abwartet, entwickelt sich eine Art Hassliebe zwischen Anna und der Journalistin Vivian, die im Wettlauf mit der Zeit Antworten auf die Frage sucht: Wer ist Anna Delvey?

Wird Vivian mehr über den Fall der Anna Delvey herausfinden?

© Foto: Nicole Rivelli / Netflix

„Inventing Anna“: Wie viele Folgen gibt es?

Die neue Serie „Inventing Anna“ wird aus insgesamt neun Episoden bestehen. Die Länge und die Titel der einzelnen Folgen sind jedoch bisher noch nicht bekannt. Sobald dazu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

„Inventing Anna“: Trailer

Im offiziellen Trailer von „Inventing Anna“ bekommt ihr bereits einen Vorgeschmack auf die neue Miniserie.

Youtube „Inventing Anna“ – Trailer

„Inventing Anna“: Besetzung

Die amerikanische Schauspielerin Julia Garner übernimmt die Hauptrolle der Anna Delvey. Zuschauer kennen die 27-Jährige unter anderem aus der Netflix-Krimiserie „Ozark“ sowie aus der Amazon Prime-Produktion „Modern Love“. Ihre Kontrahentin spielt die Schauspielerin Anna Chlumsky, welche als Kinderstar in dem Film „My Girl“ bekannt geworden ist.

Die Schauspieler im Cast von „Inventing Anna“ im Überblick:

Julia Garner als Anna Delvey

Anna Chlumsky als Vivian

Katie Lowes als Rachel

Laverne Cox als Kacy Duke

Alexis Floyd als Neff

Arian Moayed als Todd

Anders Holm als Jack

Anna Deavere Smith als Maud

Jeff Perry als Lou

Terry Kinney als Barry

Jennifer Esposito als Talia Mallay

„Inventing Anna“: Drehort

Im Juni 2018 wurde bekannt gegeben, dass Netflix und das Filmproduktionsstudio „Shondaland“ die Verfilmungsrechte an dem „New York Magazine“-Artikel „How Anna Delvey Tricked New York’s Party People“, welcher der Serie als Inspiration diente, erworben haben. Die Dreharbeiten von „Inventing Anna“ starteten schließlich im Oktober 2019 in New York City und Los Angeles. Außerdem wurde am Flughafen Leipzig/Halle gedreht.

„Inventing Anna“: Hintergrund der Serie

Als Vorlage der Serie dient der wahre Fall der deutsch-russischen Betrügerin Anna Sorokin, die in Russland aufwuchs und in Deutschland ihr Abitur machte. Unter dem falschen Namen Anna Delvey gab sie sich als reiche Erbin aus und machte sich auf den Weg nach New York, wo sie auf ganz großem Fuß leben wollte. In New York wohnte Anna schließlich in den teuersten Hotels und trug stets die neueste Designer-Kleidung, als It-Girl war sie der Rising Star der New Yorker Society. Doch hinter der vermeintlichen Millionenerbin verbarg sich eine äußerst kluge Hochstaplerin: In den Jahren 2016 und 2017 gelang es Anna Delvey zahlreiche Banken, Hotels und Bekannte um hohe Geldbeträge zu betrügen. Allerdings fiel ihr Kartenhaus aus Lügen, ungedeckter Schecks und Rechnungen im Jahr 2017 in sich zusammen und Anna musste wegen Betruges vor Gericht.