Der Startschuss für die brandneue RTL-Show „Murmel Mania“ fällt am Dienstag, den 11.05.2021, zur Primetime um 20:15 Uhr. Begleitet von Chris Tall und kommentiert von Frank „Buschi“ Buschmann, stellen die Kandidaten sich erstmals den Herausforderungen der Murmeln.

Wann die Show läuft, wer dabei ist und wie das Konzept der neuen Show aussieht erfahrt ihr hier.

„Murmel Mania“ 2021: Start, Sendetermine und Sendezeit

Beginnend am Dienstag, den 11.05.2021, treten jeweils drei Kandidaten in vier Folgen gegeneinander an.

Die voraussichtlichen Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: 11.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: 18.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: 25.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: 01.06.2021 um 20:15 Uhr

„Murmel Mania“ – Konzept und Drehort der Show

Das von John de Mol stammende Konzept der Show feierte in den Niederlanden bereits erste Erfolge. Mit sehr guten Einschaltquoten erfreute sie besonders die erwachsenen Zuschauer. Die Idee ist es, die Kandidaten in Geschicklichkeitsspielen, die allesamt die Murmel im Mittelpunkt haben, in mehreren Runden gegeneinander antreten zu lassen. Hierbei gibt es außerdem zahlreiche Murmelrennen, die es zu gewinnen gilt. Der Kandidat, der die meisten Punkte sammeln kann, bekommt dafür im Finale eine höhere Anzahl an Murmeln. Der Gewinner erhält ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das er dann einem gemeinnützigen Zweck seiner Wahl spendet.

Gedreht wurde die Spielshow im Februar 2021 in den Niederlanden, wo Chris Tall sich selbst häufig dabei ertappte „die Murmeln angefeuert“ zu haben.

„Murmel Mania“ – Moderator Chris Tall

Die neue RTL-Murmel-Show wird vom Stand-Up-Comedian Chris Tall moderiert und von Frank Buschmann kommentiert.

Chris Tall wurde zunächst durch seine Auftritte in der von Stefan Raab moderierten Sendung „TV Total“ bekannt, in der er immer wieder die Frage „Darf er das?“ formulierte.

Seitdem erhielt er zahlreiche Preise, wie den deutschen Comedypreis als „Bester Newcomer“ und moderierte eigene Shows wie „Darf er das?“ und „Chris Tall Presents“. Somit ist er kein Neuling in der Rolle des Moderators und sagt über „Murmel Mania“, dass das Format die „Kindheit wiederaufleben“ lässt.

„Murmel Mania“ – Die Kandidaten

Die Prominenten, die sich nun zum ersten Mal den Geschicklichkeitsspielen rund um die Murmel und den Murmelrennen stellen müssen, sind hier aufgelistet:

Marijke Amado – niederländische Moderatorin („Mini Playback Show“)

Harry Wijnvoord – niederländischer Moderator („Der Preis ist heiß“)