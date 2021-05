2021 suchen Landwirte und Landwirtinnen bereits zum 17. Mal im Rahmen der RTL-Show „Bauer sucht Frau“ nach der großen Liebe. Insgesamt wagen 15 Landwirte und eine Pferdewirtin das Liebes-Abenteuer.

Wer die diesjährigen Männer und Frauen sind, zeigt sich in der Sendung „Die neuen Bauern“, in der Moderatorin Inka Bause an Pfingstmontag, 24.05.2021, die neuen Kandidaten vorstellt. Vorab hat der Sender aber schon drei der Teilnehmer verraten.

„Bauer sucht Frau“ 2021: Das sind die Kandidaten

Pferdewirtin, Rinderzüchter, Gemüsebauer – die unterschiedlichsten Landwirte und Landwirtinnen haben in der Vergangenheit versucht, mit „Bauer sucht Frau“ eine Partnerin bzw. einen Partner zu finden. Auch in diesem Jahr haben sich einige einsame Bauern beworben. Drei der 16 Kandidaten sind bereits bekannt.

Lara (26) aus Schleswig-Holstein

Die 26-jährige Lara führt einen Reiterhof mit Pensionsbetrieb und Zucht im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein.

Vor fünf Jahren machte sich die 1,80 Meter große Landwirtin selbstständig und bewirtschaftet seitdem einen Reiterhof mit 60 Pferden, sechs Zwergschafen, zwei Meerschweinchen, zwei Katzen und einem Hund. Schon als Kind wusste sie, dass sie Bäuerin werden möchte: „Ich habe Spaß daran und will die Bedingungen für die Pferde immer weiter verbessern.“

Lara ist lesbisch und sucht nach einem Jahr als Single jetzt ihre Traumfrau. Diese sollte zwischen 25 und 40 Jahren alt sein, loyal, ehrlich und nicht auf den Kopf gefallen.

Pferdewirtin Lara kommt aus Schleswig-Holstein.

Mathias (32) aus Schwaben

Der 32-jährige Matthias lebt gemeinsam mit seinen Eltern, drei Geschwistern und deren Familien auf einem Hof in Schwaben, Bayern. Er arbeitet in dem Bio-Mischbetrieb im Nebenerwerb und kümmert sich um Schweine, Rinder, Hühner und Bienen. Nachhaltigkeit liegt dem gelernten Maschinenbautechniker besonders am Herzen. „Das Tierwohl steht an erster Stelle, ich habe wenige Tiere, aber die haben ein gutes Leben bei mir.“

Der 1,78 Meter große Schwabe ist seit dreieinhalb Jahren Single. Da er selbst gern angeln, boxen oder laufen geht, sollte auch seine Partnerin sportlich und aktiv sein. Langeweile ist nichts für ihn. Mathias sucht eine Frau zwischen 25 und 35 Jahren, die ehrlich ist und „mit der man auch mal Quatsch machen kann“.

Mathias arbeitet auf einem Bio-Mischbetrieb in Schwaben.

Torsten (52) aus Nordrhein-Westfalen

Der 52-jährige Torsten lebt mit seinen Eltern auf einem Mastbullenbetrieb in Nordrhein-Westfalen. Der Haupterwerbsbauer kümmert sich hier um 50 Mastbullen und 30 Hühner sowie 20 Hektar Grün- und Ackerland. „Ich bin sehr gern draußen auf dem Acker. Ich bin da glücklich und zufrieden, da hab‘ ich einfach meine Ruhe.“

In seiner Freizeit geht der 1,90 Meter große Landwirt gern schwimmen, in die Sauna oder trifft sich mit Freunden zum Grillen. Seit fünf Jahren ist er Single und sehnt sich nach einer Partnerin. Seine Traumfrau sollte seinen Sinn für Romantik teilen, gern kuscheln, aber auch aufgeschlossen und lebendig sein. Wenn sie dann noch kochen und backen könnte, wäre das für den 52-Jährigen das Tüpfelchen auf dem i, denn „ich liebe Essen, sieht man ja auch!“