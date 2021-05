Einsame Bauern auf der Suche nach der großen Liebe aufgepasst! RTL sucht aktuell die Kandidaten für die 17. Staffel „Bauer sucht Frau“, die im Jahr 2021 ausgestrahlt wird.

Doch wann geht es los? Wann werden die neuen Bauern vorgestellt? Alles, was bereits zum Start, den Sendeterminen und den Teilnehmern bekannt ist, erfahrt ihr hier.

„Bauer sucht Frau“ 2021: Sendetermine und Sendezeit

Wann die 17. Staffel von „Bauer sucht Frau“ beginnt, ist bisher noch nicht bekannt.

Für gewöhnlich starten die neuen Episoden im Herbst. Die Ausstrahlung von Staffel 16 im letzten Jahr begann Ende Oktober. Somit ist auch im Jahr 2021 wieder mit einem Start im Herbst zu rechnen.

„Bauer sucht Frau“ 2021: Wer sind die Kandidaten?

Bauern für die 17. Staffel von „Bauer sucht Frau“ werden momentan noch gesucht. Alle Landwirte, die auf der Suche nach der großen Liebe sind, können sich aktuell über das Kandidaten von Staffel 17 werden am Pfingstmontag, also am 24.05.2021, bekanntgegeben. Die neuenfür dievonwerden momentan noch gesucht. Alle, die auf der Suche nach der großen Liebe sind, können sich aktuell über das Bewerberportal von RTL anmelden. Die neuenvon Staffel 17 werden am, also am, bekanntgegeben.

Nach der Vorstellung aller Landwirte können sich interessierte Männer und Frauen bewerben. Aus allen Zuschriften können sich die Bauern die Bewerber aussuchen, die sie gerne näher kennenlernen möchten. Nach dem ersten persönlichen Treffen entscheiden sie dann, wen sie zur gemeinsamen Hofwoche einladen möchten.

„Bauer sucht Frau“ 2021: Wie viele Folgen hat Staffel 17?

Da die Sendetermine der 17. Staffel von „Bauer sucht Frau“ noch nicht feststehen, ist auch noch ungewiss, wie viele Folgen die neue Staffel haben wird.

Staffel 16 von „Bauer sucht Frau“ wurde in insgesamt neun Folgen ausgestrahlt. In den vorherigen Staffeln wurden meist auch etwa acht oder neun Folgen gesendet – mitsamt der Folge „Das große Wiedersehen“, in der Moderatorin Inka Bause mit den Bauern die Zeit während und nach der Sendung Revue passieren lässt.