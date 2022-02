Seit März 2014 ergänzt die Filmreihe „München Mord“ im ZDF den Samstagskrimi. Fans kennen das witzige Ermittler-Trio, das mit Humor und Charme die Fälle löst, denen andere lieber aus dem Weg gehen. Die neueste Folge „Dolce Vita“ läuft am Samstag, 26.02.2022, im TV. Darin enttarnen die Kommissare Flierl, Neuhauser und Schaller einen Unfall als Mord.

Wann läuft „Dolce Vita“ im ZDF?

Gibt es die Folge als Stream ?

? Worum geht es genau?

Wer sind die Darsteller?

Sendetermine, Mediathek, Handlung, Besetzung und Drehort – alles, was ihr zum Samstagskrimi wissen müsst, findet ihr hier in der Übersicht.

„München Mord – Dolce Vita“: ZDF-Sendetermine

Der Samstagskrimi wird zur Primetime ausgestrahlt und hat eine Länge von ca. 90 Minuten. In unterschiedlichen Abständen erscheinen die Folgen der Reihe „München Mord“. Die Episode „Dolce Vita“ wird am Samstag, 26.02.2022, im ZDF gezeigt.

„München Mord – Dolce Vita“: ZDF-Mediathek

online verfügbar, sodass ihr den Film als Wiederholung streamen könnt. Wer die Folgen verpasst hat, hat Glück: In der ZDF-Mediathek findet ihr die einzelnen Episoden der Krimi-Reihe „München Mord“. Nach Erstausstrahlung ist auch „Dolce Vita“verfügbar, sodass ihr den Film alskönnt.

„München Mord – Dolce Vita“: Handlung am 26.02.2022

Ein mysteriöser Mord wirft Fragen auf: Das Opfer wurde dreimal überfahren, vom Täter fehlt jede Spur und der Tote hat weder Papiere bei sich, noch gibt es Indizien auf seine Identität. Oberkriminalrat Zangel hält den Mord nicht für vermittlungswürdig und fordert die Kommissare Flierl, Neuhauser und Schaller auf, Akten zu digitalisieren. Doch das kommt für die Ermittler nicht in Frage: Sie wollen den Fall lösen – wenn es sein muss, verdeckt.

Eine erste Spur führt zu dem jungen Steuerberater Fidelius Aubacher. Der ist von Angelika Flierl direkt angetan und auch sie scheint nicht abgeneigt zu sein. Flierl schafft es, Aubachers Adoptiveltern ausfindig zu machen. Haben diese wohl etwas mit dem Mord zu tun?

Der Pathologe Dr. Laicher findet einen merkwürdigen Leberfleck beim Opfer und 25.000 Euro, die im Anzug eingenäht wurden. Das Opfer fuhr mit dem Bus zum Tatort. Es stellt sich heraus, dass der Tote Italiener war und eine Verbindung zur Mafia hat. Commissario Quehenberger muss zur Hilfe eilen.

Das witzige Trio geht auch in diesem Fall mit Humor an die Sache heran. Schaller wird zum Busfahrer, Harald schlägt sich mit einem knallharten Auftragskiller herum und Angelika verliebt sich fast in einen zu befragenden Zeugen.

Das Ermittler-Trio von „München Mord“ versucht den Täter ausfindig zu machen.

© Foto: ZDF/Jürgen Olczyk

„München Mord – Dolce Vita“: Darsteller am 26.02.2022

Die Krimi-Reihe bringt viel Charme und Witz mit sich. Und das ist zum Großteil den Hauptdarstellern zu verdanken. Doch in der Folge „Dolce Vita“ gibt es auch einige Episodenrollen. Wer diese sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Angelika Flierl – Bernadette Heerwagen

Harald Neuhauser – Marcus Mittermeier

Ludwig Schaller – Alexander Held

Helmut Zangel – Christoph Süß

Maria – Carol Schuler

Maurizio – Miguel Abrantes Ostrowski

Fidelius Aubacher – Jacob Matschenz

Karli Kirschhuber – Alexander Duda

Commissario Quehenberger – Antonio Putignano

Frau Lechner – Caroline Ebner

Lucio Fontano – Harry Baer

Dr. Laicher – Michele Cuciuffo

Josef Aubacher – Gerd Lohmeyer

Theresia Aubacher – Christiane Blumhoff

„München Mord – Dolce Vita“: Drehort

Wie soll es auch anders sein? Der Name des Krimis verrät es ja schon: „München Mord – Dolce Vita“ wurde in München gedreht. Die genauen Orte sind jedoch nicht bekannt. Von Oktober bis Dezember 2020 fanden die Dreharbeiten statt. In dieser Zeitspanne wurde neben „Dolce Vita“ noch eine andere Folge produziert.

„München Mord“: Alle Folgen in der Übersicht

Das sympathische Ermittler-Trio Flierl, Neuhauser und Schaller verzaubert mit seinem Charme die Zuschauer. Und auch wenn es um die skurrilsten Mordfälle geht, die Kommissare verlieren ihren Humor und Witz nie. Neben „Dolce Vita“ standen die drei bereits für weitere 13 Folgen vor der Kamera. Welche diese sind, erfahrt ihr hier: