Paul Langner, gespielt von Heino Ferch, ist ein karriereorientierter Flugkapitän. In der Komödie „Nie zu spät“ muss er sich jedoch kurz vor dem Höhepunkt seiner Karriere zu Hause beweisen und ein guter Familienvater sowie Ehemann sein. Er hat drei Kinder von drei verschiedenen Frauen und wird jetzt zum allerersten Mal mit seiner größten Schwäche konfrontiert...

„Nie zu spät“: ARD-Sendetermine und Sendezeit

Der ARD-Spielfilm „Nie zu spät“ hat eine Laufzeit von 88 Minuten. Er wird erstmals am Samstag zur Primetime ausgestrahlt und später noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeit auf einen Blick:

Samstag, 26. Februar 2022 im Ersten um 20:15 Uhr

Sonntag, 27. Februar 2022 im Ersten um 01:15 Uhr

„Nie zu spät“: ARD-Mediathek

Wer die TV-Ausstrahlung verpasst hat, kann sich den Film in der ARD-Mediathek zu sehen. Dort steht er nachträglich drei Monate lang zur Verfügung.

„Nie zu spät“: Handlung am 26.02.2022

Heino Ferch spielt den stolzen und karriereorientierten Paul Langner. Er hat sich fast ganz nach oben gearbeitet und steht kurz vor seinem letzten Aufstieg als Flugkapitän in die Airbus 747-8. Durch seine zwei gescheiterten Beziehungen, aus welchen jeweils ein Kind hervorkam, wird dem 59-jährigen allerdings ein Strich durch die Rechnung gemacht. Paul muss sich jetzt nämlich fernab des Cockpits seiner größte Schwäche stellen: Er muss zuhause ein guter Vater und Ehemann sein.

Der selbstbewusste Überflieger ist mittlerweile nämlich gerade dabei, mit der deutlich jüngeren Susanne seine dritte Familiengründung anzustreben. Susanne und Paul hatten sich eigentlich darauf geeinigt, dass Paul den Vorruhestand antritt, die Erziehung des gemeinsamen Sohnes Franz übernimmt und dem Cockpit den Rücken kehrt. Paul kann allerdings seinem letzten Karrieresprung zur 747-8 nicht widerstehen und lässt die Vereinbarung mit Susanne platzen. Daraufhin lässt sie ihn samt fünfjährigem Sohn sitzen.

Als wäre das nicht genug, stehen jetzt auch noch unangemeldet Pauls beide anderen Kinder vor der Tür. Seine Ex-Frauen reagieren auf seine SOS-Signale nicht, wodurch sich der sonst so selbstbewusste Flugkapitän der Rolle des Vaters in voller Größe stellen muss und sehr schnell merkt,worauf es in solch einer Erziehungsrolle ankommt...

In „Nie zu spät“ findet ein karriereorientierter Flugkapitän (Heino Ferch) den Weg in die Vaterrolle.

© Foto: ARD Degeto/Verena Heller Ghanbar

„Nie zu spät“: Darsteller am 26.02.2022

Heino Ferch spielt Paul Langner in der modernen Familienkomödie. Wer die restlichen Schauspieler des ARD-Spielfilms sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Darsteller

Paul Langner – Heino Ferch

Susanne Langner – Picco von Groote

Jonas Langner – Pablo Grant

Tabea Langner – Harriet Herbig-Matten

Franz Langner – Jakob Josef Gottlieb

Martina Langner – Ines Honsel

Karin Langner – Sheri Hagen

Dr. Ayse Akgül – Jale Arikan

Erzieher – Roland Schreglmann

Elke Schmitt – Irina Wanka

Liv Decker – Lorena Handschin

Therapeut – Gilbert von Sohlern

„Nie zu spät“: Drehorte

Die Dreharbeiten zur ARD-Produktion liefen vom 12. Januar bis 12. Februar 2021. Doch wo wurde gedreht? Über die genauen Drehorte von „Nie zu spät“ ist leider nichts bekannt, nur, dass sie in der Umgebung von München liegen.