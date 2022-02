„Die Kanzlei“ gehört zu den beliebtesten Serien im Ersten. Jetzt gibt es die ARD-Serie erstmals als Spielfilm: „Die Kanzlei – Reif für die Insel“. In dem 90-Minüter verschlägt es Anwältin Isabel von Brede auf eine Ostseeinsel. Dort soll sie ihre Mutter Marion von einem Hotel abholen, das vor der Schließung steht, doch die Mutter weigert sich zu gehen. Auf der Suche nach dem, was ihre Mutter auf der Insel hält, stößt die Anwältin auf ein Geheimnis aus ihrer Kindheit. Und plötzlich macht vieles in ihrem Leben Sinn und Isa versteht Dinge, die sie sich davor nicht erklären konnte.

Wann kommt „Die Kanzlei – Reif für die Insel“ im TV ?

? Ist der Film in der ARD Mediathek verfügbar?

verfügbar? Wer sind die Darsteller im Cast?

im Cast? Worum geht es in dem Spielfilm?

Alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit, Stream, Wiederholung, Besetzung und Inhalt findet ihr hier im Überblick.

„Die Kanzlei – Reif für die Insel“: ARD zeigt Film nach Serienvorbild

Die Erfolge der Serie „Die Kanzlei“ wurden für einen Filmableger hergenommen. Der Spielfilm hätte eigentlich Februar 2021 ausgestrahlt werden sollen, doch der Karneval funkte dazwischen. Aufgrund von Corona wurde mit einer Absage der Karnevalssendung gerechnet, als dieser doch stattfand, wurde die Ausstrahlung von „Die Kanzlei – Reif für die Insel“ verschoben. Nun, ein Jahr später kommt es endlich zur Erstausstrahlung. Die Dreharbeiten zum 90-minütigen Spin-off fanden 2020 in Hohwacht, Fehmarn und Hamburg statt.

„Die Kanzlei – Reif für die Insel“: ARD-Sendetermine und Sendezeit

Lange mussten treue „Kanzlei“-Fans darauf warten, jetzt gibt es endlich einen neuen Sendetermin für das Spin-off „Reif für die Insel“. Die ARD-Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

Freitag, 25. Februar 2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 26. Februar 2022 um 01:20 Uhr im Ersten

„Die Kanzlei – Reif für die Insel“ läuft am 25. Februar 2022 zur Primetime im Ersten.

© Foto: NDR / Manju Sawhney

„Die Kanzlei – Reif für die Insel“: Mediathek

Wer die TV-Sendetermine verpasst, hat die Möglichkeit die Sendung in der ARD-Mediathek zu sehen. Dort steht der Spielfilm nach der Ausstrahlung drei Monate zur Verfügung.

„Die Kanzlei – Reif für die Insel“: Handlung

Darum geht es: Eigentlich sollte die Reise nach Gran Canaria gehen. Doch Isabel bekommt einen Anruf von einem Bekannten, dem Besitzer des Hotels „Seeblick“ auf einer kleinen Ostseeinsel. Isas Mutter hatte sich dort einquartiert und weigert sich zu gehen, obwohl das Hotel vor der Schließung steht. Also geht es für die Anwältin statt an den Strand von Maspalomas an die Ostsee, um ihre Mutter abzuholen. Vor Ort erfährt Isa, dass der Hotelbesitzer Harald Bruns seinen Betrieb aufgeben muss, weil die Gemeinde genau dort einen Flugplatz plant. Da er nicht freiwillig verkaufen möchte, droht ihm die Enteignung. Doch warum wird Harald so vom zwielichtigen Bürgermeister unter Druck gesetzt? Und warum braucht so eine kleine Insel einen Flugplatz? Doch vor allem: Warum ist die Mutter von Isa überhaupt auf der Insel und weigert sich zu gehen?

Irgendwas stimmt hier nicht, Isabel beschließt zu bleiben und der Sache auf den Grund zu gehen. Unterstützung bekommt sie dabei von Gellert, Yasmin und Gudrun. Die haben kurzerhand ihren Betriebsausflug storniert, um der Anwältin auf die kleine Ostseeinsel zu folgen. Auf der Suche nach Antworten stößt Isa auf ein Geheimnis aus ihrer Kindheit und ihr wird klar, was ihre Mutter auf der Insel hält. Plötzlich versteht sie Dinge, die sie sich bisher nie erklären konnte.

Isabel von Brede deckt in „Die Kanzlei – Reif für die Insel“ ein Geheimnis ihrer Kindheit auf.

© Foto: NDR / Manju Sawhney

„Die Kanzlei – Reif für die Insel“: Darsteller am 25.02.2022

Neben Sabine Postel als Isabel von Brede und Herbert Knaup als Markus Gellert stehen für den Spielfilm auch die Stammbesetzung von „Die Kanzlei“ Sophie Dal als Yasmin Meckel und Katrin Pollitt als Gudrun Wohlers vor der Kamera. Wer die anderen Schauspieler im Cast von „Reif für die Insel“ sind, erfahrt ihr hier.

Rolle – Darsteller