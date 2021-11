Montenegro gegen Türkei: Die türkische Nationalmannschaft trifft heute, am Dienstag, 16.11.2021, am 10. Spieltag der WM-Quali auf Außenseiter Montenegro. Im letzten Spiel der Qualifikation geht es für die Türken um alles. Die ersten drei Plätze in Gruppe G werden unter den Niederlanden (20 Punkte), der Türkei (18) und Norwegen (18) ausgemacht. Noch kann jeder dieser Mannschaften Gruppensieger werden und sich damit das Direkt-Ticket nach Katar holen.

Wer überträgt das Spiel zwischen Montenegro und der Türkei live im Free-TV ?

und der im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zum WM-Qualifikationsspiel findet ihr hier.

Montenegro gegen Türkei in der WM-Qualifikation 2021/22: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Das Qualifikationsspiel für die WM 2022 zwischen Montenegro und der Türkei findet am heutigen Dienstagabend, den 16.11.2021, statt. Um 20:45 Uhr wird angepfiffen. Ausgetragen wird die Partie im Gradski Stadion in Montenegro.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Montenegro, Türkei

: Montenegro, Türkei Wettbewerb : WM-Qualifikationsspiel, 10. Spieltag Gruppe G

: WM-Qualifikationsspiel, 10. Spieltag Gruppe G Datum und Uhrzeit : Dienstag, 16.11.2021 um 20:45 Uhr

: Dienstag, 16.11.2021 um 20:45 Uhr Spielort : Gradski Stadion pod Goricom (Podgorica)

: Gradski Stadion pod Goricom (Podgorica) Schiedsrichter: Daniel Siebert (Deutschland)

Türkei-Trainer Stefan Kuntz hofft auf die erfolgreiche Qualifikation zur WK in Katar. Mit einem heutigen Sieg gegen Montenegro kann der Traum wahr werden.

© Foto: dpa

WM-Qualifikation Übertragung: Wer zeigt Montenegro gegen Türkei live im Free-TV?

Das WM-Qualispiel Montenegro gegen Türkei wird nicht live im Free-TV übertragen. Wie bei den vergangenen Spieltagen hat sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

Kostenloser Live-Stream online? So seht ihr Montenegro vs. Türkei live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN bietet eine Übertragung im Internet an. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Weder RTL noch Sky haben sich Rechte für die Partie gesichert.

Alle Infos zur Partie Montenegro gegen Türkei im TV und Stream am 16.11.2021 noch einmal im Überblick:

WM-Quali: Wer kommt weiter?

Die zehn Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM 2022, die vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar stattfindet. Für die Play-offs vom 24. bis 29. März qualifizieren sich die zehn Gruppenzweiten sowie die zwei besten Gruppensieger der UEFA Nations League 2020/21, die sich nicht über die European Qualifiers direkt für die WM qualifizieren konnten und auch nicht den Sprung in die Play-offs geschafft haben. Diese zwölf Teams bestreiten drei Play-off-Wege mit jeweils zwei Halbfinals und einem Finale. Die Sieger dieser drei Wege qualifizieren sich für die WM.