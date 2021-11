Am letzten Spieltag der WM-Qualifikation trifft die französische Nationalmannschaft am heutigen Dienstag, 16.11.2021, auf Finnland.

Für die Franzosen geht es im heutigen Spiel gegen Finnland sportlich um nicht mehr viel. Mit einem überzeugenden 8:0-Sieg gegen Kasachstan, hat sich das Team von Didier Dechamps bereits für die WM im nächsten Jahr in Katar qualifiziert. Finnland allerdings muss im Duell gegen den deutschen Nachbarn punkten, denn die Ukraine sitzt dem Team von Nationaltrainer Markku Kanerva im Nacken.

Wer überträgt das Spiel zwischen Finnland und Frankreich live im Free-TV ?

im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zum WM-Qualifikationsspiel findet ihr hier.

Finnland gegen Frankreich – WM-Qualifikation 2021/22: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Das Qualifikationsspiel für die WM 2022 zwischen Finnland und Frankreich findet am heutigen Dienstagabend, den 16.11.2021, statt. Um 20:45 Uhr wird angepfiffen. Ausgetragen wird die Partie im Olympiastadion in Helsinki, Finnland. Der italienische Schiedsrichter Marco Guida wird die Begegnung des Tabellenersten aus Frankreich gegen den Tabellenzweiten aus Finnland leiten.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Frankreich, Finnland

: Frankreich, Finnland Wettbewerb : WM-Qualifikationsspiel, 10. Spieltag Gruppe D

: WM-Qualifikationsspiel, 10. Spieltag Gruppe D Datum und Uhrzeit : Dienstag, 16.11.2021 um 20:45 Uhr

: Dienstag, 16.11.2021 um 20:45 Uhr Spielort : Olympiastadion (Helsinki, Finnland)

: Olympiastadion (Helsinki, Finnland) Schiedsrichter: Marco Guida, Italien

WM-Qualifikation Übertragung: Wer zeigt Finnland gegen Frankreich live im Free-TV?

Das WM-Qualispiel Finnland gegen Frankreich wird nicht live im Free-TV übertragen. Wie bei den vergangenen Spieltagen hat sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

Kostenloser Live-Stream online? So seht ihr Frankreich vs. Finnland live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN bietet eine Übertragung im Internet an. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Alternativ können sich Sky-Kunden die Partie auf dem Sender DAZN 1 ansehen. Am heutigen Abend kommentiert die Begegnung Stefan Galler.

Alle Infos zur Partie Finnland gegen Frankreich im TV und Stream am 16.11.2021 noch einmal im Überblick: