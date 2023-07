Michelle ist aus der Welt des Schlagers längst nicht mehr wegzudenken. Zuletzt stellte die Sängerin bei der RTL-Show „Let’s Dance“ auch ihr tänzerisches Können unter Beweis. Einem Massenpublikum wurde sie erstmals beim Eurovision Song Contest bekannt, als sie 2001 mit ihrem Lied „Wer Liebe lebt“ antrat.

Wie tickt die Schlagersängerin eigentlich privat ?

? Wie heißt sie mit echtem Namen?

Hat sie einen Freund und Kinder?

Wir haben Michelle genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Instagram-Account bis hin zu ihren bekanntesten Liedern erfahrt ihr hier.

Michelle im Steckbrief

Alle Fakten zu der Schlagersängerin im Überblick:

Bürgerlicher Name: Tanja Gisela Hewer

Tanja Gisela Hewer Künstlername: Michelle

Michelle Beruf: Sängerin

Sängerin Geburtstag: 15. Februar 1972

15. Februar 1972 Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Größe: 1,56 m

1,56 m Geburtsort: Villingen-Schwenningen

Villingen-Schwenningen Freund: Schlagersänger Eric Philippi

Schlagersänger Eric Philippi Instagram: michelle_aktuell

Michelle: Wer ist ihr neuer Freund?

Im Juni 2023 hat Michelle verraten, dass sie wieder frisch verliebt sei – und zwar in den Schlagersänger Eric Philippi. „Ich bin die glücklichste Frau auf der ganzen Welt“, schwärmte die Sängerin von ihrem 25 Jahre jüngeren Freund in Florian Silbereisens Show „Schlagerbooom Open Air“.

Eric Philippi gehört erst seit wenigen Jahren zu den Stars im Schlager. 2021 gewann er die Silbereisen-Show „Schlagerchallenge“. Mit seinem Song und dem Album „Schockverliebt“ stürmte er 2021 die Charts. 2021 gewann er die Silbereisen-Show „Schlagerchallenge“. Mit seinem Song und dem Album „Schockverliebt“ stürmte er 2021 die Charts. Mehr Infos zu Eric Philippi bekommt ihr hier.

Michelle: Hat sie Kinder?

Céline, Mia und Marie-Louise. Letztere ist die wohl Bekannteste: Marie Reim steht ebenfalls als Schlagersängerin auf der Bühne und tritt mittlerweile in den Shows von Florian Silbereisen, Stefan Mross und Giovanni Zarrella auf. Ihr Vater ist die Schlagerlegende Michelle ist Mutter von drei Töchtern:. Letztere ist die wohl Bekannteste:steht ebenfalls als Schlagersängerin auf der Bühne und tritt mittlerweile in den Shows von Florian Silbereisen, Stefan Mross und Giovanni Zarrella auf.ist die Schlagerlegende Matthias Reim

Michelle: Schlaganfall

Im April 2003 erlitt Michelle mit 31 Jahren unmittelbar vor einem Konzertauftritt einen leichten Schlaganfall, von dem sie sich jedoch fast vollkommen erholte. In einem Interview mit RTL erzählte die Schlagersängerin, dass sie bereits einige Stunden vor dem Konzert mit Kopfschmerzen und Lähmungserscheinungen kämpfen musste, die Warnsignale jedoch ignoriert habe. „Die halbe Zunge war dann schon gelähmt und ich konnte auch nicht mehr richtig sprechen“, so Michelle. Auch noch heute leidet sie unter den Folgen des Schlaganfalls, denn ihre linke Körperhälfte ist schwächer als die rechte. Heutzutage ist der Sängerin klar, dass sie mit einem „blauen Auge“ davongekommen ist und genau deshalb achtet sie nun viel mehr auf ihre Gesundheit: „Wenn ich jetzt mit 50 einen Schlaganfall habe, steckt der Körper das vielleicht nicht mehr so gut weg.“

Michelle als Teilnehmerin und Jurorin beim ESC

Ihren ersten Versuch beim „Eurovision Song Contest“ startete Michelle 1997. Beim deutschen Vorentscheid trat sie mit dem Song „Im Auge des Orkans“ an, schaffte es jedoch nur auf den dritten Platz und sang somit nicht für Deutschland. Einige Jahre später versuchte sie es erneut. Mit dem Lied „Wer Liebe lebt“ gewann Michelle 2001 den Vorentscheid und sang dementsprechend wenige Monate später beim „Eurovision Song Contest“ in Kopenhagen für Deutschland. Schlussendlich erreichte sie mit 66 Punkten den achten Platz.

Michelle bei DSDS

In den Jahren 2016 und 2017 saß Michelle neben Dieter Bohlen, H. P. Baxxter und Vanessa Mai beziehungsweise Shirin David in der Jury der 13. und 14. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Das Motto beider Staffeln hieß „No Limits“, da erstmals alle bisher bestehenden Limits, wie zum Beispiel Altersbeschränkungen, aufgehoben wurden. In der darauffolgenden Staffel wurden bis auf Dieter Bohlen wieder alle Jurymitglieder ausgewechselt.

Michelle Lieder: „Nicht verdient“ und „Vorbei vorbei“

Im Juni 2018 veröffentlichte Michelle mit „Nicht verdient“ die zweite Singleauskopplung aus ihrem vierzehnten Album „Tabu“. Bei dem Song handelt es sich um ein Duett mit dem Sänger Matthias Reim. Die Single erreichte die deutschen und Schweizer Singlecharts. In der Schweiz war „Nicht verdient“ Michelles erster Single-Charterfolg ihrer ganzen Karriere.

Im Oktober 2020 veröffentlichte Michelle die Single „Vorbei vorbei“, welche ihr neues Studioalbum „Anders ist gut“ ankündigte. Das Album erschien einige Wochen später und landete in den deutschen Charts auf Platz 6.

Michelle auf Instagram

Die Schlagersängerin hat ein verifiziertes Profil auf Instagram. Dort teilt sie hauptsächlich Einblicke aus ihrem beruflichen Alltag mit ihren rund 115.000 Followern (Stand Juni 2023). Hin und wieder zeigt sie sich jedoch mit ihrer Tochter Marie, die ebenfalls als Sängerin tätig ist.

Michelle war Kandidatin bei „Let’s Dance“ 2022

Sängerin Michelle ist ein echter Bühnenprofi, Tanzerfahrung hat sie laut ihrer eigenen Aussage jedoch kaum. Ihre Teilnahme an „Let’s Dance“ 2022 stellte für sie dementsprechend eine echte Herausforderung dar. In einem Interview mit RTL erklärt sie, warum das für sie kein Problem ist: „Wenn man will, kann man alles schaffen im Leben. Man muss an sich glauben.“ Als Kandidatin bei „Let’s Dance“ will sie dementsprechend über ihre eigenen Grenzen gehen. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc bewies sie ihr Können auf dem Parkett. Doch die Sängerin musste die Sendung vor der sechsten Live-Show aus gesundheitlichen Gründen verlassen.