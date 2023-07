Eric Philippi. Am Samstagabend (20:15 Uhr, ARD & ORF) tritt der Senkrechtstarter in der Show von Florian Silbereisen auf und singt seinen neuen Song „Wir bleiben noch“. Das „Schlagerbooom Open Air“ wird live aus Kitzbühel ausgestrahlt. Er ist mittlerweile nicht mehr aus der Welt des Schlagers wegzudenken. Die Rede ist von. Am Samstagabend (20:15 Uhr, ARD & ORF) tritt der Senkrechtstarter in derauf und singt seinen neuen Song „Wir bleiben noch“. Das „Schlagerbooom Open Air“ wird live aus Kitzbühel ausgestrahlt. Weitere Infos zur Show findet ihr hier.

Eric Philipp wollte zunächst Kfz-Mechatroniker werden

Eric Philippi ist 26 Jahre alt und kommt gebürtig aus Saarbrücken. Seit seinem neunten Lebensjahr spielt er Trompete, was bis heute sein Markenzeichen ist. Als Jugendlicher begann Eric Philippi zunächst eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker – entschied sich wenig später aber als Musiker durchzustarten.

Eric Philippi: Durchbruch dank Florian Silbereisen

Sein großer Stern ging am 4. September 2021 auf. An diesem Tag gewann Eric Philippi die Show „Schlagerchallenge.2021“, die von Florian Silbereisen moderiert wurde. Vor knapp 3,7 Millionen Zuschauern setzte sich der Saarbrücker im Jury- und Televoting gegen die französische Newcomerin Romy Kirsch durch. Sein Album „Schockverliebt“ schaffte es auf Platz 13 der Charts. Seine gleichnamige Single wird noch heute regelmäßig im Radio gespielt.

Eric Philippi: Liebeslied für seine Eltern

2022 sorgte Eric Philippi für einen Gänsehautmoment. Der Musiker widmete seinen Eltern in der „Beatrice Egli Show“ einen emotionalen Song. „Ihr seid das Wichtigste in meinem Leben. Ohne euch hätte ich zehnmal aufgehört, an mich zu glauben“, sagte Eric Philippi mit Tränen in den Augen.