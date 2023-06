Es könnte DAS Schlager-Highlight des Jahres werden: Florian Silbereisen präsentiert am Samstag das „Schlagerbooom Open Air“ live aus dem Stadion Kitzbühel. Fans dürfen sich auf ein großes Spektakel freuen. Florian Silbereisen verspricht: „Zusätzlich zum ‚Schlagerbooom‘ in Dortmund gibt es zum allerersten Mal ein Open Air in Kitzbühel – mit einer Bühne mitten im Stadion. Das wird gigantisch! Ich kann es kaum erwarten.“

„Schlagerbooom Open Air“: Sendetermin, Stream und Wiederholung

Das „Schlagerbooom Open Air“ mit Florian Silbereisen wird am Samstag, 1. Juli, ab 20:15 Uhr in der ARD und im ORF ausgestrahlt. Das Event ist auch per Stream in der ARD-Mediathek abrufbar. Wann die Show im TV wiederholt wird, ist aktuell nicht bekannt.

Im Stadion Kitzbühel wird nicht nur Tennis gespielt. Am 1. Juli präsentiert Florian Silbereisen in der Arena sein „Schlagerbooom Open Air“.

© Foto: Christian Bruna / dpa

„Schlagerbooom Open Air“: Das sind die Gäste

Was darf bei einer Show von Florian Silbereisen nicht fehlen? Die namhaften Gäste! Zahlreiche Stars aus dem deutschen Schlager werden am Samstagabend im Stadion Kitzbühel auf der Bühne stehen. Mit dabei sind:

Andreas Gabalier

Howard Carpendale

DJ Ötzi

Beatrice Egli

Ben Zucker

Vicky Leandros

Andy Borg

Michelle

Eric Philippi

Mireille Mathieu

Ross Antony

Melissa Naschenweng

„Bergdoktor“-Star Mark Keller

Daniela Katzenberger

Chris Steger

Al Bano und Romina Power

No Angels

Anastacia

„Schlagerbooom Open Air“: Gibt es noch Tickets?

Gute Nachrichten für Fans, die am Samstag noch kurzfristig live vor Ort in Kitzbühel sein wollen. Laut Ticketanbieter „Eventim“ sind noch wenige Restkarten verfügbar (Stand: 28. Juni 2023). Die günstigsten Tickets sind ab 73,80 Euro erhältlich.