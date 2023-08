Mittwoch, 09.08.2023, läuft „Men in Black 3“ im ZDF. Die Bestie Boris versucht die Erde zu zerstören. Dafür muss er in die Vergangenheit reisen und Agent K töten. Agent J lässt das natürlich nicht zu und reist Boris nach. Nach „James Bond 007 – Spectre“ wird nun der nächste Action-Kracher im Free-TV ausgestrahlt. Am, läuftim. Die Bestie Boris versucht die Erde zu zerstören. Dafür muss er in die Vergangenheit reisen und Agent K töten. Agent J lässt das natürlich nicht zu und reist Boris nach.

Worum geht es? Wer spielt mit? Alle Infos rund um Ausstrahlung, Handlung und Besetzung erfahrt ihr hier auf einem Blick.

Wann läuft „Men in Black 3“ im ZDF?

„Men in Black 3“ ist ein Kinofilm aus dem Jahr 2012. Am Mittwoch, 09.08.2023, zeigt das ZDF die Action-Komödie zur besten Sendezeit. Wer den Film nicht verpassen möchte, sollte also zur Primetime um 20:15 Uhr einschalten. Denn eine Wiederholung im linearen Fernsehen wird es nicht geben.

Gibt es „Men in Black 3“ als Stream in der ZDF-Mediathek?

Ob „Men in Black 3“ auch in der ZDF-Mediathek erhältlich sein wird, war vorab nicht bekannt. Für gewöhnlich stehen die Primetime-Filme des Programms dort jedoch für eine gewisse Zeit als Stream zur Verfügung.

Worum geht es genau?

In der Gegenwart stürzt ein Raumschiff ab, doch es gibt keine Spur vom Piloten. Agent K befürchtet, dass Boris, die Bestie, nach 40 Jahren aus seinem Gefängnis aus dem Mond geflohen ist. 1969 hat der junge Agent K Boris verfolgt und eingesperrt – aber nicht getötet. Das war ein großer Fehler, denn jetzt ist Boris auf Rache aus. Er reist in die Vergangenheit, um den jungen Agenten K zu töten. Agent J erkennt, dass er seinen Partner retten muss und wagt einen Zeitsprung. Zunächst traut ihm der junge K nicht, weil er J nicht kennt. Doch nach einer brenzligen Situation und viel Überzeugungskraft werden die beiden ein Team. Die Suche nach Boris führt sie in Andy Warhols Factory. Dort treffen sie auf Griffin. Sein Planet wurde von Boris‘ Aliens angegriffen. Er hat als einziger überlebt. Jetzt hat er einen Apparat entwickelt, der die Erde vor Angriffen aus dem All schützen kann. Dafür muss der Schutzschirm jedoch im Weltall ausgebreitet werden. Wie soll das denn funktionieren?

Boris (Jemaine Clement) ist nach 40 Jahren aus seinem Gefängnis ausgebrochen. Jetzt möchte er sich an Agent K rächen.

Das ist der Trailer zu „Men in Black 3“

Wer den Film noch nicht kennt und einen ersten Einblick haben möchte, kann sich hier den Trailer zu „Men in Black 3“ ansehen.

Das ist der Cast von „Men in Black 3“

Wie immer verkörpern Will Smith und Tommy Lee Jones die beiden Agenten K und J. Der junge Agent K wird von Josh Brolin gespielt, den man aus dem Marvel-Universum als den Bösewicht Thanos kennt. Welche Schauspieler ebenfalls im Cast sind, erfahrt ihr in dieser Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Agent J – Will Smith

Agent K – Tommy Lee Jones

Agent K (jung) – Josh Brolin

Boris, das Tier – Jemaine Clement

Agent O – Emma Thompson

Griffin – Michael Stuhlbarg

Colonel – Mike Colter

Boris’ Freundin – Nicole Scherzinger

Jeffrey Price – Michael Chernus

Agent O (jung) – Alice Eve

Agent X – David Rasche

Wann und wo wurde „Men in Black 3“ gedreht?

Die Dreharbeiten zu „Men in Black 3“ fanden von Oktober 2010 bis April 2011 statt. Unter anderem wurde in der Bronx, in Brooklyn und im Central City Studio gedreht. Außerdem war die Crew auch auf Fire Island, im Robert Moses State Park und in den Kaufman Astoria Studios unterwegs. Es wurden ausschließlich die Sony Pictures Studios in New York City und Los Angeles verwendet.