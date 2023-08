Zum „Fernsehfilm der Woche“ im ZDF gehört bereits seit langer Zeit die Krimi-Reihe „Die Toten vom Bodensee“. Darin ermittelt der deutsche Kriminalkommissar Oberländer an der Seite seiner österreichischen Kollegin Zeiler rund um den Bodensee. In der Folge „Das zweite Gesicht“ am Montag, 07.08.2023, taucht eine junge Frau auf, die Visionen von Menschen hat, die ermordet werden sollen.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde die Folge gedreht? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und den Drehort findet ihr hier im Überblick.

„Die Toten vom Bodensee – Das zweite Gesicht“: Sendetermin und Sendezeit

Nach der Erstausstrahlung 2022 zeigt das ZDF den 90-minütigen Krimi am Montag, 07.08.2023, erneut zur Primetime um 20:15 Uhr. Wiederholt wird die Episode im Anschluss nicht.

Gibt es „Das zweite Gesicht“ als Stream in der ZDF-Mediathek?

Wer „Das zweite Gesicht“ nicht zum Sendetermin anschauen kann, hat Glück, denn es gilt online first: Die Folge ist bereits vor der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek verfügbar und kann im Anschluss noch für ein Jahr gestreamt werden.

Worum geht es in „Die Toten vom Bodensee – Das zweite Gesicht“?

Die junge Lisa Schwegelin taucht völlig verzweifelt bei der Polizei auf. Sie erzählt von einem Mord. Beim jährlichen Geistertanz in Bregenz soll ein Mann ermordet werden. Das Problem ist nur, dass der Tanz noch gar nicht stattgefunden hat und auch kein Toter gemeldet wurde. Micha Oberländer erklärt Lisa direkt für verrückt, doch Hannah Zeiler ist misstrauisch. Noch am selben Tag stirbt der Mann aus Lisas Erzählung, Hubert Droste, wirklich. Die junge Frau berichtet erneut von einem Mord. Diesmal glauben ihr die Kommissare. Psychologe Dr. Sendlak versucht, eine logische Erklärung für die Visionen zu finden. Währenddessen reisen Zeiler und Oberländer in Lisas Vergangenheit.

Beim jährlichen Geistertanz wird Hubert Droste (André Rohde) erstochen. Eine junge Frau hatte das bereits vorhergesehen.

© Foto: ZDF/Patrick Pfeiffer

Die Besetzung von „Das zweite Gesicht“ im Überblick

Seit 2014 ermitteln die Hauptdarsteller Matthias Koeberlin und Nora Waldstätten im Krimi „Die Toten vom Bodensee“. Wer die weiteren Darsteller im Cast sind, seht ihr hier im Überblick:

Rolle – Schauspieler:

Micha Oberländer – Matthias Koeberlin

Hannah Zeiler – Nora Waldstätten

Thomas Komlatschek – Hary Prinz

Thomas Egger – Stefan Pohl

Raphael Stadler – Christopher Schärf

Miriam Thaler – Martina Ebm

Lisa/Lara Schwegelin – Anna Herrmann

Barbara Köhler – Julia Cencig

Klaus Köhler – Andy Gätjen

Dr. Rainer Sendlak – Götz Otto

Karina Droste – Hilde Dalik

Wo wird „Die Toten vom Bodensee“ gedreht?

Seit 2014 wird die deutsch-österreichische Kriminalreihe produziert und ist seitdem sehr beliebt bei den Zuschauern. Diese stellen sich sicherlich die Frage, wo die Folgen produziert werden. Die Dreharbeiten finden generell in Bregenz, Lindau und Umgebung statt. Die Dreharbeiten von „Das zweite Gesicht“ fanden mit dem 15. Teil „Unter Wölfen“ statt. Dabei dienten vor allem der Bodensee und die Umgebung als Kulisse. Der Geistertanz und das Naturgeisterfest wurde in der historischen Oberstadt von Bregenz gefilmt, während sich der Bauernhof von Lisa und ihrem Bruder in Doren im Bregenzerwald befindet.