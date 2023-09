In der Regel einmal pro Woche lädt Maybrit Illner zum gleichnamigen Polittalk beim ZDF. Dann empfängt die Journalistin Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Studio. Mit ihnen spricht sie über aktuelle Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. So auch am Donnerstag, 21.09.2023.

Die Gäste und Themen von „Maybrit Illner“ am 21.09.2023

In jeder Sendung von „Maybrit Illner“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Am 21.09.2023 um 22.15 Uhr geht es um das Thema: „Zu viele, zu schnell – lässt sich Migration begrenzen?“

Auf der italienischen Insel Lampedusa kommen zurzeit Tausende Geflüchtete an. Italiens Regierungschefin will mit harten Maßnahmen gegensteuern – dabei ziehen die meisten Migranten weiter. Die EU droht hier die Kontrolle zu verlieren. Allein Deutschland verzeichnet den größten Zustrom seit 2016. Länder und Kommunen sehen sich erneut am Limit – Streit über das Vorgehen gibt es seit Monaten in der Ampel und mit der Opposition.

Was wurde aus dem Versprechen, 2015 dürfe sich nicht wiederholen? Was nützen die sogenannten Flüchtlingsdeals mit Tunesien oder der Türkei? Wann und wie sind Flüchtlingszentren außerhalb der EU umsetzbar? Gelingt der Kampf gegen Schlepper-Organisationen? Kann Politik Migration überhaupt begrenzen? Und um welchen Preis?

Und das sind die Gäste zu diesem Thema:

Nancy Faeser (SPD) - Bundesinnenministerin

(Grüne) - innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag

(CDU) - stellvertretender Unionsfraktionschef

- Migrationsforscher

- Migrationsforscher

- Integrationsbeauftragte der Gemeinde Odenthal

Die Sendetermine und Wiederholungen von „Maybrit Illner“ in dieser Woche

Die Sendung „Maybrit Illner“ läuft in der Regel erstmals am Donnerstagabend im ZDF. Das sind alle Ausstrahlungstermine in dieser Woche:

21.09.23 um 22.15 Uhr im ZDF

22.09.23 um 16.00 Uhr auf Phoenix

„Maybrit Illner“ in der ZDF-Mediathek

Wer die Sendung zum TV_Ausstrahlungstermin verpasst hat, findet sie natürlich auch in der ZDF-Mediathek

Einschaltquoten von „Maybrit Illner“

Der ZDF-Polittalk „Maybrit Illner“ erzielt 2022 einen Marktanteil von 14,5 Prozent und war damit auch in diesem Jahr stark nachgefragt. Insgesamt sahen im Schnitt 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 39 regulären "Maybrit Illner"-Ausgaben in diesem Jahr. Hinzu kamen vier "Maybrit Illner spezial"-Ausgaben, am 24. und 27. Februar sowie am 6. März 2022 zum Krieg in der Ukraine und am 1. Dezember 2022 zur Situation in Iran.