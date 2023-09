Der Stadtrat von Lampedusa, einer italienischen Mittelmeerinsel, hat angesichts Tausender neu eingetroffener Bootsmigranten den Notstand erklärt. Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salspricht derweil von einem „Akt des Krieges“, Deutschland setzt die Übernahme von Flüchtlingen aus Italien aus. Die aktuelle Lage im Überblick.

Lampedusa ruft Notstand aus

Diese Ankündigung wurde am Mittwochabend vom Bürgermeister Filippo Mannino bekanntgegeben, wie von der Nachrichtenagentur Ansa berichtet wurde. Er forderte verstärkte Hilfe für die kleine Insel, die unter erheblichem Druck steht. Die Einwohner von Lampedusa sind in einer prekären Situation und empfinden tiefe Verzweiflung. „Jeder hat in irgendeiner Weise den Migranten geholfen, die Hilfe brauchten. Aber jetzt ist es wirklich an der Zeit, nach einer strukturellen Lösung zu suchen“, sagte Mannino weiter. Zunächst war unklar, welche konkreten Auswirkungen die Ausrufung des Notstands in der Kommune hat.

Mehr als 5000 Migranten an einem Tag

Seit Montag haben Tausende Migranten auf Booten die Insel zwischen Sizilien und Nordafrika erreicht. Allein am Dienstag kamen mehr als 5000 Menschen an, wie aus den Daten des Innenministeriums in Rom hervorgeht. Die italienische Regierung unter der Führung der Rechten beschloss bereits im April einen landesweiten Notstand aufgrund der hohen Anzahl von Migranten, die über die Mittelmeerroute ins Land kommen.

Lampedusa liegt 190 Kilometer von der tunesischen Küstenstadt Sfax entfernt und gehört seit Jahren zu den Brennpunkten der Migration nach Europa. Das dortige Erstaufnahmelager mit Platz für rund 400 Menschen ist erneut völlig überfüllt. Knapp 6800 Migranten befinden sich derzeit auf der Insel - die meisten in dem Camp.

Lage am Hafen spitzt sich zu

Am Hafen spitzte sich die Lage am Mittwochnachmittag zu. Hunderte Migranten versuchten nach übereinstimmenden Medienberichten, den Hafen zu verlassen und Absperrungen zu durchbrechen. Wie auf Videos zu sehen war, drängte die Polizei die Menschen zurück. Die zuständige Finanzpolizei wollte sich am Abend dazu auf Nachfrage nicht äußern.

Salvini: Massenankunft ist „Akt des Krieges“

Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salvini hat die Ankunft von Tausenden Bootsmigranten auf der kleinen Mittelmeerinsel Lampedusa als „Akt des Krieges“ bezeichnet. „Es ist keine spontane Episode, sie ist offensichtlich organisiert, finanziert und vorbereitet“, sagte der Politiker der rechtspopulistischen Lega-Partei am Mittwochabend bei einer Veranstaltung vor Journalisten.

Matteo Salvini, Infrastrukturminister von Italien, hat die Massenankunft von Migraten auf Lampedusa als „Akt des Krieges“ bezeichnet.

Deutschland setzt Übernahme von Flüchtlingen aus Italien aus

Die Behandlung der Migranten führt auch zu neuen Auseinandersetzungen zwischen der Bundesregierung und der rechtsgerichteten Regierung in Italien. Deutschland hat in der Vergangenheit freiwillig Flüchtlinge aus Italien aufgenommen, um das Land zu entlasten. Jetzt wird diese Praxis vorübergehend ausgesetzt, da Italien selbst nur wenige Flüchtlinge zurücknimmt.

Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch in Berlin mitteilte, ist Italien Ende August darüber informiert worden, dass bis auf Weiteres keine Teams mehr in das Land geschickt werden, um Interviews zu führen, die die Aufnahmen vorbereiten. Begründet wurde dies damit, dass Italien seit einiger Zeit bereits Rücküberstellungen nach dem Dublin-Verfahren nicht mehr annehme und es in Deutschland in vielen Kommunen eine angespannte Situation bei der Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen gebe. Über den freiwilligen Mechanismus hat Deutschland bislang etwa halb so viele Flüchtlinge aus südeuropäischen Ländern aufgenommen wie im vergangenen Jahr zugesagt.

