Das Abendprogramm von ARD und ZDF ist voll von Polit-Talkshows. Markus Lanz, Anne Will, Sandra Maischberger, Maybrit Illner und „Hart aber fair“. Und alle Sendungen haben eins gemeinsam. Regelmäßig im Sommer gehen sie auf Sendepause. Jetzt geht auch der ZDF-Talk mit Markus Lanz in die Sommerpause.

Wann geht „Markus Lanz“ in die Sommerpause?

Markus Lanz ist der Viel-Talker bei den Öffentlich-Rechtlichen. Gleich dreimal pro Woche spricht er mit seinen Gästen im Studio über brennende Themen. Seit 15 Jahren moderiert Lanz seine Talkshow im ZDF. Die letzte Sendung vor der Sommerpause wird am 20. Juli ausgestrahlt.

Wie lange dauert die Sommerpause von „Markus Lanz“?

Markus Lanz macht mit seinen Talkrunden eine verhältnismäßig kurze Sommerpause. Bereits am 22. August ist er wieder zurück auf dem Bildschirm.

Wie Markus Lanz zum Fernsehen kam

Markus Lanz wurde am 16. März 1969 in Bruneck in Südtirol, Italien, geboren und wuchs in Geiselsberg auf. Nach dem Besuch einer humanistischen Klosterschule am Kloster Neustift in Südtirol absolvierte er 1988 das Abitur und leistete anschließend beim italienischen Militär als Funker und Gebirgsjäger seinen Wehrdienst.

Nebenbei arbeitete er bei dem privaten Hörfunksender "Radio Holiday". 1991/1992 absolvierte Markus Lanz an der Bayerischen Akademie der Werbung in München eine Ausbildung zum Kommunikationswirt. Anschließend volontierte er bei Radio Hamburg.

Ab 1995 arbeitete er für RTL, wo er zunächst die Nachrichten moderierte. Zwei Jahre später übernahm er die Sendung "Guten Abend RTL" und ab 1998 "Explosiv" und "Explosiv Weekend". 2003 wurde Lanz auch Redaktionsleiter der Sendung.

Am 23. April 2008 feierte Markus Lanz sein Debüt als Moderator im ZDF. Dass seine erste Sendung ausgerechnet die Spendengala "Alles Gute Karlheinz Böhm" war, freute den gebürtigen Südtiroler besonders: Als UNICEF-Pate war er bereits selbst in Äthiopien, um Entwicklungsprojekte vor Ort zu unterstützen.

Seitdem begrüßt Markus Lanz an drei Abenden in der Woche Persönlichkeiten aus Film, Fernsehen, Politik und Kultur. Dazu zählten unter anderem Bill Gates, Tony Blair, Bud Spencer, Karl Lagerfeld und viele andere mehr. Außerdem spricht Markus Lanz in seiner Talkshow mit Menschen, die eine ganz besondere Lebens- und Schicksalsgeschichte erlebt haben.

