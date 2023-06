Das Abendprogramm von ARD und ZDF ist voll von Polit-Talkshows. Markus Lanz, Anne Will, Sandra Maischberger, Maybrit Illner und „Hart aber fair“. Und alle Sendungen haben eins gemeinsam. Regelmäßig im Sommer gehen sie auf Sendepause. Den Anfang macht in diesem Jahr „Hart aber fair“ mit Louis Klamroth

Wann geht „Hart aber fair“ in die Sommerpause?

Louis Klamroth hat Anfang 2023 die Nachfolge von Frank Plasbergals Moderator von „Hart aber fair“ angetreten. Immer montags läuft der Talk in der ARD. Die letzte Sendung vor der Sommerpause wird am 19. Juni ausgestrahlt.

Wie lange dauert die Sommerpause von „Hart aber fair“?

Wer als Erstes in die Sommerpause geht, kehrt auch zuerst wieder auf den Bildschirm zurück. „Hart aber fair“ ist wieder ab 14. August montags in der ARD zu sehen.

Die bisherige Karriere von Louis Klamroth im Überblick

„Hart aber fair“-Moderator Louis Klamroth hat sich in der vergangenen Jahren einen echten Namen in der Medienlandschaft gemacht und gezeigt, dass er vielseitig talentiert ist. Für seine Moderation der Polit-Talkshow „Klamroths Konter“ bei n-tv erhielt er 2018 den Deutschen Fernsehpreis (Förderpreis). In der Sendung bat er unter anderem schon Annalena Baerbock und Christian Lindner zum verbalen Schlagabtausch. Viel Aufmerksamkeit erhielt er auch mit der „ProSieben-Bundestagswahl-Show“. Für diese stand er 2021 vor der Kamera. Mit Olaf Scholz führte er in einem „ProSieben Spezial Live“ ein großes Interview zusammen mit Linda Zervakis. 2019 gründete er die Produktionsfirma K2H. Mit deren Team produzierte und moderierte er für ProSieben exklusive Interviews mit den Kanzlerkandidaten. Als Reporter beleuchtete Louis Klamroth gemeinsam mit Autorin Julia Friedrichs in der „ZDFzeit“-Doku „Die Wahrheit übers Erben“ die Ursachen und Folgen einer wachsenden Vermögenskluft.

Bekannt wurde Louis Klamroth jedoch schon Jahre früher als Schauspieler. Er war bereits 2001 in seinem ersten Film „Der Mistkerl“ zu sehen. Nach seinem Abitur sammelte er journalistische Erfahrung, studierte Politikwissenschaften und absolvierte ein Praktikum in der Redaktion von „Günther Jauch“. Seit Januar 2023 ist Klamroth nun Nachfolger von Frank Plasberg bei „Hart aber fair“.

Sommerpause im TV - Wann pausieren Anne Will, Markus Lanz & Co.?

Hier gibt es die Infos zu den Sommerpausen der anderen Polit-Talkshows von ARD und ZDF: