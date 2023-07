Das Abendprogramm von ARD und ZDF ist voll von Polit-Talkshows. Markus Lanz, Anne Will, Sandra Maischberger, Maybrit Illner und „Hart aber fair“. Und alle Sendungen haben eins gemeinsam. Regelmäßig im Sommer gehen sie auf Sendepause. Jetzt geht auch Anne Will in die Sommerpause.

Wann geht „Anne Will“ in die Sommerpause?

Anne Will geht in ihre letzte Sommerpause mit ihrem Polit-Talk in der ARD. Nach 16 Jahren hört sie damit Ende 2023 auf. Und ihre Nachfolgerin steht wohl auch schon fest: Tagesthemen-Moderatorin Carmen Miosga. Immer sonntags läuft der Talk mit Ane Will in der ARD. Die letzte Sendung vor der Sommerpause wird am 9. Juli ausgestrahlt

Wie lange dauert die Sommerpause von „Anne Will“?

Die Zuschauer von Anne Will müssen relativ lange auf die Rückkehr der Sendung auf den Bildschirm warten. „Anne Will“ ist erst wieder ab 10. September sonntags in der ARD zu sehen.

Wie Anne Will zu ihrer Talkshow kam

Im Jahr 2007 suchte die ARD einen Nachfolger für die politische Talkshow „Sabine Christiansen“, die bis dahin von der gleichnamigen Journalistin Sabine Christiansen moderiert worden war. Zunächst wurde diese Position dem Moderator Günther Jauch angeboten, dieser lehnte jedoch ab, weshalb Anne Will ab dem 16. September 2007 die Moderation der Sendung übernahm. Die Talkshow wurde daraufhin in „Anne Will“ umbenannt. Die Moderatorin lädt darin jeden Sonntagabend zahlreiche Gäste aus den Bereichen Politik und Wirtschaft ein und spricht mit diesen über Themen, die die Welt aktuell bewegen.

Der Show wird nun zum Jahresende 2023 nach rund 16 Jahren eingestellt. Die 56-Jährige verzichte zugunsten neuer Projekte auf eine Vertragsverlängerung, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte.

Sommerpause im TV - Wann pausieren Anne Will, Markus Lanz & Co.?

Hier gibt es die Infos zu den Sommerpausen der anderen Polit-Talkshows von ARD und ZDF: