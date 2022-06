Die Talksendung „Markus Lanz“ gehört seit vielen Jahren fest ins ZDF-Programm. Immer dienstags, mittwochs und donnerstags spricht der Moderator mit verschiedenen Gästen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen.

Doch in wenigen Wochen läuft die vorerst letzte Sendung – die Talkshow geht in die Sommerpause 2022.

Von wann bis wann ist „Markus Lanz“ in der Sommerpause?

2022 startet Moderator Lanz früher in die Sommerferien als im Vorjahr. Während er 2021 bis Anfang August auf Sendung geblieben ist, läuft in diesem Jahr am 14. Juli die letzte Ausgabe. Das Thema dazu ist auch bereits bekannt: Die Sendung ist in einen Themenschwerpunkt zum ersten Jahrestag der großen Flut eingebunden.

Die Sommerpause soll rund einen Monat dauern. Ein genaues Datum zum Start danach ist aktuell noch nicht bekannt.

Mit dpa-Material von Gregor Tholl