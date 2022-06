Sonntags wird im Ersten für gewöhnlich erst ermittelt und dann diskutiert: Nach dem Sonntagskrimi läuft die Talksendung „Anne Will“, die seit vielen Jahren fest ins ARD-Programm gehört. Jede Woche lädt die Moderatorin neue Gäste ins Studio ein, um mit ihnen über ein aktuelles Thema zu sprechen.

In wenigen Wochen ist dann aber vorerst Schluss – auch der Sonntagstalk geht in die Sommerpause 2022.

Von wann bis wann ist „Anne Will“ in der Sommerpause?

Anders als im Vorjahr läuft die Sendung „Anne Will“ 2022 sogar noch bis Ende Juli. Während 2021 bereits am 6. Juni die letzte Folge gesendet wurde, dürfen sich die ARD-Zuschauer in diesem Jahr noch bis zum 24. Juli auf neue Ausgaben freuen. Nach acht Wochen Sommerpause ist die Rückkehr dann für 18. September geplant.

Da auch „Hart aber fair“ und „Maischberger“ mehrere Wochen in die Sommerpause gehen, gibt es insgesamt drei talklose Wochen. Doch die ARD betonte, dass in dieser Zeit auch akut reagiert werden könne: „In den drei Wochen, in denen keine Talksendungen geplant sind, besteht jederzeit die Möglichkeit, bei dringenden Anlässen mit einem der Formate aktuell ins Programm zu gehen.“

Mit dpa-Material von Gregor Tholl